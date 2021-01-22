"Зимний маршрут" БРСМ стартует в Гродно 23 января

22 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый республиканский патриотический трудовой проект Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ "Зимний маршрут" стартует в Гродно 23 января. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете Белорусского республиканского союза молодежи.

Старт проекту дадут в средней школе №5 в Гродно. Для школьников бойцы отряда "Азімыя" подготовили увлекательную концертную программу, также организованы интерактивные площадки о деятельности БРСМ и БСО, тематические фотозоны. Кульминацией встречи станет танцевальный флешмоб.

Отряд зимнего маршрута "Азiмыя" сформирован на базе Гродненского государственного аграрного университета. С 23 по 30 января бойцы отряда преодолеют около 600 км и посетят сельские школы Сморгонского, Ивьевского, Лидского и Щучинского районов. В центре их внимания будут профильные агроклассы.

"Программа встреч будет интересна ребятам разного возраста. Например, первоклассники примут участие в чемпионате по сбору патриотических пазлов. Для ребят 2-4-х классов запланированы мастер-классы по народно-прикладному творчеству "Азбука беларускага арнаменту", на которых дети изготовят своими руками куклы-обереги и галстуки-бабочки для мальчиков. Школьники 5-6-х классов примут участие в интерактивных занятиях по культуре здорового образа жизни", - рассказали в обкоме БРСМ.

Ученикам старших классов предложат поучаствовать в профориентационных мероприятиях, а также поиграть в интеллектуальную игру "Пазнай Беларусь".

Без внимания молодежи не останутся одиноко проживающие пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Бойцы студенческих отрядов окажут им помощь в расчистке снега, колке дров, другой хозяйственной работе. Кроме того, во время следования по маршруту бойцы отряда наведут порядок и благоустроят памятники, обелиски, места воинских захоронений.

Патриотический трудовой проект "Зимний маршрут" - комплекс мероприятий, направленных на становление гражданской позиции молодежи, реализацию ее трудового, коммуникативного и творческого потенциала. Проект будет реализован на территории Гродненской, Витебской и Могилевской областей.

Организатором "Зимнего маршрута" выступает Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ при поддержке Министерства образования и органов исполнительной власти.-0-