"Зимний пикник" организуют в Могилеве 7 января

3 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городской конкурс на лучшее приготовление блюд пройдет в Печерском лесопарке Могилева 7 января, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

"Участниками станут команды предприятий и организаций, расположенных в Могилеве и Могилевском районе. Они будут соревноваться не только в приготовлении блюд, но и их творческой презентации", - отметили организаторы.

"Зимний пикник" пройдет в три этапа: дегустация, творческая презентация и спортивные соревнования. Повлияет на итоговую оценку не только вкус кулинарных шедевров, но и оформление места приготовления, оригинальность названия команды, активность группы поддержки.

Организаторы конкурса - Могилевский горисполком и Могилевский городской центр культуры и досуга.-0-