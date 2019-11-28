Зимнюю "одежду" для телят создали в технопарке ВГТУ

28 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Резидент научно-технологического парка Витебского государственного технологического университета компания "Ильвада" разработала попону для телят, призванную защитить от холода новорожденных животных, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер предприятия Александр Молочко.

Разработка выполнена специалистами компании совместно с учеными кафедры "Конструирование и технология одежды и обуви" ВГТУ. Попона позволяет поддержать иммунную систему, сохранять тепло теленка в первые дни жизни при температуре до минус 30 градусов, избежать стресса от холода. Это достигается благодаря применению специального материала из прочной и износостойкой водоотталкивающей ткани в комбинации с инновационным утеплителем.

По словам Александра Молочко, "одежда" помогает быстрее расти, потому что животные тратят меньше энергии на обогрев, а больше на рост, защищает от внезапного изменения погоды. В результате дополнительный прирост массы тела теленка, защищенного попоной, может составить ежедневно до 100 гр. Кроме того, изделие уберегает животное от сквозняков, тем самым снижая заболеваемость на 18-20%. Все это в совокупности способствует повышению рентабельности выращивания телят на 7-8%, подчеркнул главный инженер.

Новизна изделия обусловлена применением в ее конструкции инновационных материалов, а также оригинальной системы крепления, разработанной витебскими специалистами. Она проста и удобна в эксплуатации, не доставляет дискомфорта теленку.

Еще одним конкурентным преимуществом витебской разработки является цена, которая примерно в 1,5 раза ниже зарубежных аналогов, отметил Александр Молочко. Изделие защищено патентом Республики Беларусь. Следующим шагом станет патентование белорусской попоны в патентном ведомстве России, так как рынок соседней страны является одним из самых перспективных для реализации разработки.-0-