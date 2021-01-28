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28 января 2021, 20:13

Зимой работаешь на лето. Как трудятся в одном из крупнейших сельхозпредприятий Брестской области

Горячая уборочная и посевная пора для отрасли растениеводства в ОАО "Крошин" уже позади. В заснеженных полях давно не шумит техника, а закрома заполнены тоннами нового урожая. При этом коллектив считает, что в сельском хозяйстве нужно слаженно трудиться в любое время года. Зимой, например, наибольшее внимание – животноводству.

Закрома наши полны

Одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий – ОАО "Крошин" – ежегодно в числе передовиков не только Барановичского района, но и всей Брестской области. Основные направления его деятельности – производство молочно-мясной продукции и растениеводство.

Общий земельный фонд – поч­ти 14000 га, из которых 11531 га отведены под сельхозугодия, 8763 га занимает пашня.

Прошлый год одарил крошинцев щедрым урожаем. Но чтобы его получить, местным хлеборобам пришлось поработать на славу.

– Сегодня, даже будучи опытным аграрием, который в сельском хозяйстве не один десяток лет, очень сложно давать какие-то прогнозы. Да и те приметы, которые мы знали 10-15 лет назад, сейчас утратили свою актуальность, – отмечает исполняющий обязанности директора, главный агроном ОАО "Крошин" Василий Жолнерчук. – 2020-й был неоднозначным: весна пришла как никогда рано, но оказалась холодной и очень затяжной. Травы не росли, заготовка кормов оттянулась. С уборочной тоже было непросто справиться из-за засухи. Свекле, например, нужны дожди, влага. В августе-сентябре, когда корнеплод должен набирать вес, в нашем районе была очень засушливая погода. В итоге урожайность составила 450 ц/га. Для нас это невысокий показатель.

Все же, несмотря на капризы небесной канцелярии, порадовала урожайность зерновой группы – 64 ц/га (вместе с кукурузой). Небывалый урожай за озимым ячменем. Так, с каждого гектара получено по 75 центнеров зерна, а это на 13 больше, чем в 2019-м. По рапсу хозяйство из года в год демонстрирует один из лучших результатов в области. В этот раз – 48,7 ц/га.

– Научились работать с этой культурой, как того требует технология: вовремя запахать поле, закупить семена (у нас это импортные гибриды), обработать почву, посеять, подкормить, – считает главный агроном. – В 2020-м засеяли 720 га, в этом году планируем увеличить площадь до 800 га. Рапс – рентабельная и прибыльная культура. Для сравнения: тонна зерна стоит 350 рублей, а рапса – 900-1000 рублей. Согласитесь, разница ощутимая.

В животноводстве – полный порядок

В структуре предприятия, помимо молочно-товарных ферм и ферм по выращиванию и откорму молодняка КРС, работает современный молочно-товарный комплекс "Лавриновичи-2" на 1100 голов. Среднесуточный надой здесь больше 18 литров на голову.

– По хозяйству 70% молока реализуем классом экстра, остальное – высшим. Сдаем в сутки примерно 57 тонн. Все уходит исключительно на ОАО "Савушкин продукт" уже, наверное, лет десять, – отмечает Василий Жолнерчук. – В планах – до 2024 года построить еще один современный молочно-товарный комплекс на 800 голов.

Производству молока в хозяйстве внимание особое. Ведь это один из основных источников дохода. На качественные показатели молока в первую очередь влияют сбалансированное кормление, условия содержания и, конечно же, генетика. Что касается кормов, то уже который год их в "Крошине" заготавливают с запасом на полуторагодичный период. Вот и минувшим летом заготовили, к примеру, сенажа на 5000 тонн больше.

В каждодневной, а главное, результативной работе аграриев не последнее место отводится современной технике. Весной и осенью это посевные агрегаты, летом – кормо- и зерноуборочные комбайны. По мере возможности машинно-тракторный парк "Крошина" пополняется новой высокопроизводительной техникой.

– Одной из крупных покупок за последнее время стал свеклоуборочный комбайн, – говорит главный агроном. – Обновляем сеялки, плуги. Всего в арсенале у нас было 15 зерноуборочных комбайнов, которые, к слову, как один работали всю страду в поле. Недавно закупили еще два новых агрегата. Не забываем про сеялки, плуги. Одним словом, парк предприятия ежегодно обновляется.

Сельчане нашего времени

Техника, конечно, важна и нужна в любом производственном процессе. Но вот без чего не обойтись в такой жизненно важной отрасли, как сельское хозяйство, так это без трудолюбивых и ответственных людей. Именно такие работают в ОАО "Крошин".

На Доске почета предприятия – 20 тружеников: операторы машинного доения, механизаторы, животноводы, трактористы, специалисты. Это те, кто добросовестно работает в хозяйстве не один год. В их числе – начальник участка Владислав Горбачевский. Когда-то, будучи еще студентом, проходил на предприятии практику. И тогда решил: получу диплом и сразу сюда. И вот спустя пять лет он уже в числе передовиков.

Так уж повелось, что трудятся в "Крошине" целыми семьями. Например, многодетная мама Татьяна Вытнова. В хозяйство пришла еще в 2006 году. Последнее время она, как и ее муж, работает животноводом. Ждут здесь и их старшего сына, который уже заканчивает учебу.

– Живем в Крошине, нам выделили дом, – рассказывает Татьяна. – Сейчас досматриваю молодняк. Дело ответственное, на попечении 84 теленка. Они как дети, главное – накормить их и уберечь от болезней.

Тракторист Дмитрий Бубен работает в хозяйстве 6 лет. Вместе с супругой воспитывают троих детей. Живет семья в большом и уютном доме.

– Сейчас мы в процессе его выкупа, взяли кредит на льготных условиях. Так что осядем в Крошине навсегда, – говорит глава семьи. – А почему бы и нет? Хорошее отношение руководства, дружный коллектив, достойная заработная плата и условия труда.

Гордятся в "Крошине" династиями, которые знамениты далеко за пределами района, – это семьи Гаврик, Кулик, Парханович. Главный агроном Василий Жолнерчук и сам яркий представитель трудовой династии. Правда, свой профессиональный путь начинал в Кобринском, а затем в Горецком районах.

– Пошел по стопам своего дяди. Он был агрономом, директором. Помню, как дядя приезжал на большой красивой машине. И я думал: стану начальником, тоже так буду разъезжать, – шутит Василий Сергеевич. – На самом же деле работа в сельском хозяйстве одна из самых трудоемких. Не зря же нас, сельчан, горожане называют не иначе как тружениками. Но зато как приятно потом смотреть на результаты своего труда!

Среднесуточный надой в хозяйстве – 18 литров на голову. Все молоко производится высшим сортом и экстра. В сутки его реализуется до 60 тонн.

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Марина ВАЛАХ. Фото Павла ОРЛОВСКОГО

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