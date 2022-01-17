РЕПОРТАЖ: Зямля пад белымi крыламi: как в Осиповичском районе семья ставит на крыло диких птиц

Белый аист, парящий в небе, стал привычным символом Беларуси. Гордая и красивая птица. Мало кто задумывался о том, как часто страдают в дикой природе пернатые: лебедь запутался в рыболовной леске, аист попал под машину и получил травмы, а ласточка сломала крыло и не может взлететь. В семье Столяровых из Осиповичского района уверены, птицы - залог сохранения жизни на земле. На территории своего дома супруги организовали частное учреждение "Охрана природы", где уже много лет лечат и возвращают в природу диких птиц. Корреспондент БЕЛТА узнала об истории приюта и сложностях в работе.

Частный дом и 3 гектара земли семьи Столяровых расположились в деревне Моисеевичи Осиповичского района - от Минска это около 130 км. Именно здесь в 2013 году началась история необычного приюта. "Мой муж, Александр Столяров, по образованию орнитолог. Я - эколог. Потому мы были знакомы с тем, какую помощь, в зависимости от повреждений, нужно оказывать птицам. Тогда, в 2013 году, мы взяли на попечение из Минского зоопарка грача со сломанным крылом - спасли птицу от усыпления. После этого мы решили создать небольшой птичий приют. Тогда же и приобрели домик с участком в Осиповичском районе, построили первый вольер для птиц", - вспоминает Жанна Столярова.

Постепенно приют стал пополняться подопечными - птиц привозили практически из всех уголков Беларуси. Это были лебеди, аисты, совы, сычи, ястребы, луни, чайки, ласточки и даже вороны. "Сколько пернатых прошло через наши руки, невозможно посчитать. Сейчас у нас на попечении больше 100 птиц. На днях привезли двух лебедей: у одного из них механическая травма. Птица проглотила рыболовный крючок. А вторая получила черепно-мозговую травму. Волны от вайфая сбивают навигацию у птиц: этот лебедь приземлился не там, где надо. Вместо воды - на землю, - поделилась хозяйка приюта. - Иногда эта цифра может превышать и 300. В прошлом году, например, нам за один раз привезли 49 ласточек. Тогда рабочие в одной из деревень сбрасывали гнезда ласточек. Местные жители спасали птенцов, а после передали их нам".

Работают на птичьем дворе Столяровы втроем: Жанна, Александр и их 8-летний сын Ратмир. У всех есть свои обязанности. Мальчик, например, отвечает за выкармливание птенцов. "Он знает абсолютно все: чем кормить тот или иной вид птиц, как часто это нужно делать и как соблюсти биологические часы каждой птицы. Он даже знает, как разговаривают разные виды сов - отличает их по звуку", - рассказала мама Ратмира.

На территории дома разместились вольеры. Есть теплые домики, специальный разлеточный вольер, водоем. "Наша главная цель - вылечить, адаптировать птицу к жизни в дикой природе и после полного восстановления выпустить ее на волю. Часто к нам попадают аисты, которых прикормили люди. Птица не улетает в положенный срок и остается в холода здесь: надеется на корм от людей. Такие птицы даже перестают охотиться на мышей. Этим пернатым мы помогаем вспомнить все необходимые навыки для жизни в природе. И когда все необходимые навыки восстанавливаются - они покидают свой временный дом, - отметила Жанна Столярова. - Конечно, бывают случаи, когда птица попросту не выживет в дикой природе. Такие остаются у нас насовсем".

К Столяровым в приют птиц обычно привозят неравнодушные люди. "Но нужно знать, что не всех птиц можно просто поднять с дороги и привезти к нам. Потому что есть птицы регистрируемые, а есть неучетные. Вороны, голуби, галки, сороки - это все неучетные птицы. При обнаружении раненых более редких видов птиц необходимо вызвать МЧС, представителей сельсовета, горисполкома, природоохранных комитетов. Комиссия даст акт об изъятии птицы из природы. Без этого документа человека могут приравнять к браконьеру. Только после этой процедуры птицу доставляют к нам", - подчеркнула Жанна Столярова.

Самое сложное в спасении птиц - уход за ними. "Приют для нас - это хобби, кроме которого у меня и мужа есть работа. Мы подстраиваем графики так, чтобы с птицами постоянно кто-то был. Ведь кормление - по часам. Это достаточно сложно, но подобной помощи в Беларуси никто не оказывает. Но мы активно рассказываем на нашем сайте www.ptici.by и Instagram-аккаунте @birdhelp о том, что нужно делать, если обнаружили раненую птицу. Иногда нам звонят и рассказывают, что где-то погибает лебедь или сова, тогда мы сами стараемся связываться со всеми необходимыми структурами и комитетами, стараемся помочь человеку получить этот акт, чтобы было проще и легче к нам привезти", - отметила хозяйка приюта.

Один из необычных жителей приюта - черный аист. В Мозыре он сам вышел к людям - просил помощи неподалеку от магазина. "У него была сильнейшая черепно-мозговая травма, серьезный ушиб крыла. К нам птица приехала на коленях - он не мог встать и сидел так целую неделю. Мы очень старались его поднять и, слава Богу, у нас это получилось. Его реабилитация займет немало времени: он намного ближе к человеку, чем к дикой природе. Птица редкая, ее обязательно нужно вернуть в природу", - поделилась историей Жанна Столярова.

Сейчас на попечении семьи - канюк мохноногий. Птица перелетная и в Беларуси не обитает. "Птица для Беларуси очень редкая. Он кочевник, его у нас можно встретить только зимой. Приехал он к нам со сломанным крылом. Ему уже поставили спицу, крыло заживет и он будет готовиться к выпуску, - рассказала женщина. - Выпускать птиц сложно, иногда даже слезы наворачиваются. В прошлом году к нам попал лебедь с восемью переломами шеи. Мы тогда даже спали рядом с ним, потому что когда он вставал, голова запрокидывалась и он начинал задыхаться. Реабилитация заняла 3 месяца. Потом мы смогли его выпустить. История у него страшная: зимой перед Новым годом в птицу бросали петарды. Иногда люди очень бессердечно относятся к птицам. И таких историй у нас достаточно. Но мы уверены, что на одного плохого человека всегда приходится пять хороших людей, которые не пройдут мимо".

В 2018 году в приюте случилась беда - неизвестный поджег вольер. Тогда погибло порядка 400 пернатых. Столяровы не опустили руки - построили новые домики, дополнили территорию новыми вольерами. Для теплолюбивых птиц есть отдельный домик - на улице мороз, а внутри плюс 17. "Птицам у нас хорошо", - резюмировала Жанна Столярова.

Каждая птица требует индивидуального подхода: для каждой своя система лечения и реабилитации. "Уход за птицами - дело дорогостоящее. У каждой из них свой рацион: кому-то мышки нужны, кому-то зерна хватит. Днем кормим дневных птиц, ночью - хищников. Нужно чтобы все соответствовало дикой природе. Одних мышей наши птицы в месяц съедают почти 4 тыс. штук - это около 170 кг. Нужно ежечасно контролировать их состояние, постоянно поддерживать жизнедеятельность. Все свое время мы посвящаем выздоровлению птиц, - отметила она. - Дорого стоит и ветеринарная помощь. Одна спица обходится больше Br300. На таких операциях всегда ассистирует мой муж".

Планы на будущее у Столяровых тоже есть - хотят построить волонтерский домик. "До нас сложно добираться. От Минска это 130 км. А из столицы к нам хотят приезжать волонтеры. Сейчас они приезжают на час-два. И помочь в такой короткий промежуток времени сложно. Когда появится домик, будет возможность задержаться чуть подольше. Потому что помощь нам нужна. Физическая и финансовая. Существуем мы на пожертвования и личные средства. Помощь и поддержка для нас важна", - поделилась Жанна Столярова.

"Нелегкая это работа, птиц спасать. Иногда, конечно, опускаются руки. Но мы поддерживаем друг друга. И очень любим птичек. Потому помощь им мы не прекратим - под их крыльями жить лучше", - подытожила Жанна Столярова.

Как рассказал директор общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" Александр Винчевский, работа по спасению птиц помогает и людям. "Конечно, когда в дикой природе погибает слабая птица - это естественный отбор. Но когда пернатые страдают от различных человеческих факторов или становятся жертвами, например, ЛЭП, - такие птицы первые клиенты приютов, - рассказал директор общественной организации. - Безусловно, это важное дело. Кроме того, помощь птицам, такая работа, делает лучше и людей. Сострадание к тем, кто слабее, желание прийти им на помощь помогает людям не черстветь душой".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото из архива семьи Столяровых,

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