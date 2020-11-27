Зюзя, Зимник и Баба Завируха - в Гродненской области откроют 15 резиденций Деда Мороза

27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в новогодние праздники будут работать как минимум 15 резиденций Деда Мороза и других сказочных персонажей, сообщили БЕЛТА в управлении культуры облисполкома.

Гостей ждут как в уже традиционных и полюбившихся детям и взрослым усадьбах, так и на новых локациях. Например, впервые откроется поместье Деда Мороза в самом Гродно. Расположится оно в центре ремесел "Наследие" и начнет работу с 18 декабря. Гостям обещают яркую культурно-развлекательную программу и мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и сувениров.

Также Дед Мороз будет принимать гостей на базе отдыха "Привал" под Гродно.

Одним из брендов Ивьевского района стала усадьба Деда Зимника и Бабы Завирухи. Вскоре хозяева сказочного леса у деревни Залейки начнут принимать гостей. В программе праздника - новогодняя дискотека, путешествие по волшебному лесу и погружение в любимые сказки.

А в Берестовицком районе за две недели до нового года начнет работу резиденция Берест-Зюзи и Госпожи Метелицы. Чтобы попасть в покои Берест-Зюзи и получить от него сладкие угощения, гостям необходимо будет справиться с заданиями квест-игры, пройти сложные препятствия и сложить разбитое зеркало Метелицы.

В Сморгонском районе гостей ждут сразу на двух локациях. В агрогородке Жодишки откроется резиденция Деда Мороза, а в самой Сморгони на базе районного центра творчества детей и молодежи появится терем Снегурочки. С середины декабря начнет работу усадьба Деда Мороза в эколого-информационном центре "В гостях у двенадцати месяцев", расположенном на берегу озера Свитязь в Новогрудском районе. Также усадьбы и резиденции главного новогоднего персонажа откроются в Волковысском, Зельвенском, Кореличском, Лидском, Островецком, Ошмянском, Свислочском и Щучинском районах.

"В основном усадьбы начнут работу с середины декабря. Везде подготовлены анимационные интерактивные программы, конкурсы, игры, мастер-классы. При этом в центре внимания будут выполнение всех требований безопасности, соблюдение социальной дистанции", - рассказали в управлении культуры облисполкома.

Традиционно в декабре в городах и других населенных пунктах включат праздничную иллюминацию. Планируется проведение новогодних ярмарок, других праздничных мероприятий.-0-