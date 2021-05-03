Знает проблемы людей и в городе, и на селе - Кубраков в Гродно представил начальника УВД

3 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня руководству и активу области и районов представили Дмитрия Резенкова в новой должности начальника УВД Гродненского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Нового начальника областной милиции представил министр внутренних дел Иван Кубраков. Министр охарактеризовал Дмитрия Резенкова как грамотного и профессионального офицера. Свой путь он начинал сотрудником уголовного розыска, работал начальником отдела, возглавлял Новополоцкий ГОВД, а на новую должность был назначен будучи первым заместителем начальника УВД Витебского облисполкома.

"Когда готовилось назначение, мы ориентировались именно на сотрудника, который знает проблемы людей не только в городе, но и в сельской местности. Новый начальник уже представлен коллективу УВД, поставлены задачи. Самая главная из них - работа с людьми, необходимо вникать в их проблемы и нужды, оказывать помощь", - сказал Иван Кубраков.

Министр также отметил, что в целом оперативная обстановка в Гродненской области под контролем. Достичь этого удалось в том числе благодаря тому, что органы внутренних дел работают в связке с исполнительной властью.

Иван Кубраков, Владимир Караник и Дмитрий Резенков

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник рассказал, что в должности министра здравоохранения работал с Дмитрием Резенковым в Витебской области. "Дмитрий Юрьевич произвел впечатление вдумчивого офицера, который всегда пытается понять нужды людей и государства, принимать взвешенные и максимально эффективные решения. Уверен, что хороший опыт взаимодействия сохранится, что позволит и в дальнейшем обеспечивать безопасность наших граждан, сохранение законности на территории региона", - отметил он.

Дмитрий Резенков добавил, что у Гродненской области, как и других регионов страны, есть своя специфика. Это стоит учитывать, но в центре внимания работы милиции - человек и его безопасность, независимо от места проживания, национальности, социального статуса, подчеркнул он.-0-