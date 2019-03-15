Знак качества LabelFrancÉducation появился на фасаде СШ №15 Бреста

15 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В средней школе №15 Бреста сегодня открыли почетную доску по случаю присвоения учебному заведению знака качества LabelFrancÉducation, сообщил корреспонденту БЕЛТА почетный консул Франции в Брестской и Гродненской областях, руководитель консульского агентства Франции в Бресте Леонид Стаецкий.

В церемонии открытия почетной доски приняли участие учебно-педагогический коллектив школы, представители Брестского горисполкома. Первый советник по сотрудничеству и культуре посольства Франции в Беларуси Александр Пике отметил, что это первая средняя школа в Беларуси, отмеченная знаком качества LabelFrancÉducation. Аналогичную награду в республике имеют еще три гимназии - в Витебске, Новополоцке и Солигорске.

"LabelFrancÉducation поощряет высокий уровень преподавания французского языка и педагогическое мастерство преподавательского состава. Данная награда открывает привилегированный доступ к инструментам, созданным Францией для поддержки преподавания французского языка", - сказал Александр Пике.

Знак качества LabelFrancÉducation существует с 2012 года. Его удостаиваются учебные заведения различных стран, которые вносят вклад в изучение французского языка и культуры Франции за ее пределами. Награда присуждается министром иностранных дел Франции по заключению межминистерской консультативной комиссии, в которую входят представители МИД, Министерства национального образования, Агентства по французскому образованию за границей и Французской светской миссии. Проведением программ LabelFrancÉducation руководит Агентство по французскому образованию за границей (AEFE). На сегодня во всем мире этой награды удостоено 91 учебное заведение.

Средняя школа №15 в Бресте известна своими давними традициями углубленного изучения французского языка. С 2007 года здесь действует билингвистическая франкофонная секция, работа которой курируется Министерством образования Беларуси совместно с посольством Франции.-0-