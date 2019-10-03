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03 октября 2019, 19:13

Знаками "Отличник образования", грамотами и благодарственными письмами наградили учителей Минска

Фото из архива
Фото из архива

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нагрудный знак Министерства образования "Отличник образования", почетные грамоты Минобразования, Минского городского Совета депутатов, благодарственные письма Минского городского объединения профсоюзов, Мингорисполкома и другие награды в преддверии Дня учителя вручили сегодня лучшим педагогам столицы в малом зале Дворца Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Награды получили более 30 педагогов из разных сфер системы образования - директора школ, учителя, преподаватели колледжей, социальные педагоги и педагоги-психологи, воспитатели детских садов. Почетные грамоты и благодарности Мингорисполкома вручила председатель комитета по образованию Мария Киндиренко. "Пусть в школах и учреждениях дошкольного и дополнительного образования всегда будет по-домашнему тепло. Спасибо вам за тот имидж и ту высочайшую планку столичного образования, которые вы создали", - обратилась к гостям праздника руководитель столичного комитета по образованию.

Председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк вручил три почетные грамоты руководителям учреждений образования Центрального, Партизанского и Октябрьского районов. Он отметил, что для городского Совета депутатов развитие сферы образования является приоритетным направлением, на которое направлено около 20% городского бюджета. Так, например, Мингорсовет депутатов отказал в реконструкции вокзала "Восточный" и направил средства на проектирование двух садиков и одной школы. "Ни одна сессия городского совета не проходит без поддержки образования. Необходимо также предусмотреть, чтобы средняя зарплата в отрасли была средней по городу, но это дело будущего", - сказал Василий Панасюк.

Среди четырех столичных педагогов, награжденных нагрудным знаком Министерства образования "Отличник образования" - директор средней школы №199 имени Пимена Панченко Галина Филипенок. Она считает, что полученная награда - это большая мотивация, а также заслуга всего коллектива, достижение каждого педагога, воспитателя группы продленного дня, а также каждого сотрудника, который ежедневно переступает порог школы. Секрет профессионального мастерства современного педагога учитель химии и биологии с более чем 30-летним стажем видит в том, чтобы все наставники шли в ногу со временем, могли на занятиях предложить такие познавательные новинки, которые учащиеся не смогут увидеть на экране монитора и услышать в кругу семьи. "Очень важно, чтобы наставник учился сам, причем всю жизнь. Как только педагог прекращает самообразование и работу над собой, он не успевает за своими учащимися, которые теряют к нему доверие и уважение. В наше время, когда говорят о том, что дети стали гиперактивными, хочется привести слова Амонашвили, который говорил о том, что не бывает гиперактивных детей, бывают гипоактивные педагоги", - делится руководитель школы.-0-

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