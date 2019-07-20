Золотая "Багира" и "Моргуновка" из "Операции Ы": на фестивале под Гродно представили 500 редких авто

20 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 500 редких автомобилей представили на международном фестивале SunDay под Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Фестиваль стал одним из самых значимых событий автомобильной жизни не только региона, но и страны. В этом году SunDay проводится уже в 10-й раз. Традиционно фестиваль собирает на территории аэродрома Каролино сотни участников и тысячи зрителей не только со всех регионов Беларуси, но из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Потенциальные участники фестиваля проходят строгий отбор, поэтому большинство из выставленных на фестивале авто по-настоящему редкие, а порой и уникальные, существующие едва ли не в единственном экземпляре машины. Победителей определяли в десятках номинаций - ретро, "янгтаймеры", тюнинг, автозвук и др. Конкурсы на фестивальных сценах идут в режиме нон-стоп.

Для зрителей, впрочем, куда важнее возможность рассмотреть машины вблизи, пообщаться с владельцами и разузнать все об авто. Здесь есть заниженные, переработанные под гоночные заезды, тюнингованные или, наоборот, сохранившиеся в идеальном состоянии машины от американской классики середины прошлого века и советских автомобилей до гоночных легенд из 1990-х и новеньких спортивных автомобилей.

Например, Альберт из Москвы представил проект "Багира" на базе "Тойота". Спортивное купе поражает деталями: например, в подкапотном пространстве многие элементы позолочены. Смотрится ярко и гармонично.

"Работа над проектом заняла 9 лет. Приятно, что машины привлекает внимание. Много слышали о фестивале в Гродно, решили поучаствовать еще в прошлом году, однако, по пути "Багира" упала с прицепа. Привести ее в порядок и представить здесь было делом чести", - рассказывает владелец.

Если у тюнингованных машин было больше молодежи, то люди постарше любовались ретромашинами. Десятки различных авто - от 60-летнего "Фольсвагена Жука" из Эстонии до сохранившегося идеально "горбатого" "Запорожца". Некоторые из этих "старичков" в Гродно приехали своим ходом. Как, например, советский лимузин - черная "Чайка" - из литовского Мариямполе.

"Конечно, машине было особое внимание и на дороге, и на границе. Новые авто появляются постоянно, изменяются технологии, дизайн, но по-настоящему прекрасны именно ретромашины, не зря их называют классическими", - делится мнением владелец "Чайки", коллекционер из Литвы Кестусис. Он признается, что с удовольствием приезжает на фестиваль в Гродно. SunDay привлекает его хорошей организацией и интересной программой.

По этой же причине второй год подряд в Гродно приезжают из Германии друзья Джозеф и Стив. В этот раз они представили, наверное, самые дорогие авто фестиваля. Своим ходом до Гродно приехали два "Морган Родстер". Люксовые спортивные авто выпускаются лимитированными сериями. Стоимость одного из них превышает 200 тыс. евро.

А вот Армен из Щучина считает, что по-настоящему уникальная машина должна быть сделана своими руками. Двигатель от "Жигулей", панель от "Волги", детали от "Ауди" и "Мерседеса" - за два года мужчина собрал многофункциональную технику. Его проект стал, наверное, первым трактором на автофестивале.

"Да, техника должна выполнять все задачи. На этой машине я могу отправиться в магазин или в гости, но в тоже время она помогает мне в полевых работах", - рассказывает мастер, показывая крепления для навесного сельскохозяйственного оборудования.

А вот житель Березы Сергей когда-то увидел коцепт-кар от "Феррари", который так и не пошел в серийное производство, и решил сделать свою машину. Спустя 7 лет проект "Изольда", а такая машина существует в единственном экземпляре, дебютировал на фестивале под Гродно.

"Автофестиваль стал одним из брендов региона. Он привлекает новых участников, гостей из-за рубежа, а это в свою очередь работает на повышение туристической привлекательности региона. Это подтверждает и тот факт, что многие из гостей становятся постоянными участниками и посетителями фестиваля. Автомобильная тема интересна и молодежи, и более старшему поколению. Поэтому в Гродно планируется создание постоянного музея ретротехники", - отметил во время фестиваля заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. Он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется, есть в городе и достойные музея автомобили. Речь, прежде всего, о гродненском клубе "Винтаж".

Клуб представил свои машины и на фестивале. Неподдельный интерес вызвала мотоколяска СМЗ С-3А. В народе она получила прозвище "Моргуновка": это авто известно всем по фильму "Операция Ы".

"Машина прошла непростой путь. Мы нашли ее в плачевном состоянии. Немало времени ушло на поиск запчастей и восстановление. Однако это того стоило. Машины - часть истории, иногда они могут рассказать многое", - отметил руководитель клуба "Винтаж" Сергей Мукасей.

В том, что фестиваль привлекает огромное количество зрителей, убеждают вереницы машин на подъезде к месту проведения. Гуляния здесь продлятся до позднего вечера. Организаторы подготовили развлечения для гостей всех возрастов. Для малышей возвели игровой городок, будут работать аниматоры. Посетителям постарше предлагают тематические квесты, десятки розыгрышей и конкурсов. Для гостей фестиваля также организован палаточный городок. Завершится фестиваль масштабным музыкальным оупен-эйром. Хедлайнером его станет группа IOWA.

Организаторами автофестиваля SunDay выступают Гродненский райисполком и сообщество "АвтоГродно".-0-