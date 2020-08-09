Золотарев: Беларусь - страна возможностей, и это важно сохранить

9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - страна возможностей, и очень важно это сохранить. Такое мнение высказал журналистам председатель Гомельского областного общественного объединения "Инвалиды-спинальники" Геннадий Золотарев на избирательном участке после голосования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я пришел на избирательный участок уже с определенной позицией. Я за стабильность, постоянную динамику развития и инклюзивную Беларусь", - сказал председатель областного общественного объединения.

Геннадий Золотарев поделился, что в инвалидной коляске он уже 26 лет и все эти годы возможности для людей с ограниченными возможностями расширялись и продолжают расширяться. "Это в том числе связано и с ратифицированной в 2016 году Конвенцией о правах инвалидов. Ее реализация дает большие перспективы людям с ограниченными физическими возможностями для самореализации в разных сферах жизни. Вообще Беларусь - страна возможностей, и очень важно это сохранить", - считает председатель областного общественного объединения.

По его словам, сейчас законодательная база республики приводится в соответствие с требованиями Конвенции о правах инвалидов. "Главное, чтобы и сами люди с ограниченными возможностями проявили инициативу, активность в кропотливом процессе", - подчеркнул Геннадий Золотарев.

Он добавил, что в Гомельской области около 3,5 тыс. людей в инвалидных колясках. "У всех разные диагнозы, и требования для реабилитации и адаптации в обществе не у всех одинаковые. И именно партнерские отношения общественных объединений инвалидов с государственными структурами дают определенные результаты в данном направлении. Например, созданы межведомственные рабочие группы по мониторингу объектов безбарьерной среды. Совместно с архитекторами, проектировщиками мы рассматриваем проектно-сметную документацию, даем свое заключение о безбарьерной среде. Работа эта должна продолжаться", - заключил Геннадий Золотарев.

Председатель областного общественного объединения сегодня голосовал на участке №44 , который расположился в средней школе №61 Гомеля. Здесь же работает еще один участок для голосования. Для избирателей подготовили культурно-массовые и спортивные мероприятия. Желающим предлагают испытать свои силы в дартсе, шахматно-шашечном турнире, проверить знания в викторинах, на мастер-классах обучиться азам декоративно-прикладного творчества, поучаствовать в беспроигрышной лотерее.

Всего в Гомельской области образованы 997 избирательных участков, 38 из которых размещены в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.-0-