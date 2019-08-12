Золотогорский фестиваль святого Роха пройдет в Минске 17 августа

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотогорский фестиваль святого Роха пройдет 17 августа на территории костела Пресвятой Троицы (святого Роха) в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА настоятель костела ксендз Юрий Санько.

"Торжество святого Роха - это наш престольный праздник. Это ежегодное мероприятие, которое традиционно отмечается 16 августа. Но поскольку в этом году фестиваль также приурочен к 155-летию освящения костела, мы перенесли празднование на субботу. Хотим, чтобы максимальное количество минчан и гостей столицы могли его посетить и почтить память святого Роха, известного как защитника от чумы", - рассказал Юрий Санько.

По его словам, фестиваль начнется с молитвы перед фигурой святого, а затем на территории храма пройдет торжественное богослужение. "После мы пригласим всех на угощение, для этого будет работать полевая кухня. Кроме того, запланирована концертная программа с участием приходской молодежи", - отметил настоятель костела.

Юрий Санько пригласил участников фестиваля посетить дендропарк на Золотой Горке. Сейчас завершается благоустройство его первой части. Как сообщалось, осенью 2017 года за приходом была закреплена для благоустройства и санитарного содержания территория бывшего Золотогорского кладбища, которая долгое время пустовала и никем не использовалась. Позже был разработан проект будущего парка, который сейчас реализуются вместе с прихожанами.-0-