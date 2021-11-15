Зональные туры проекта "100 идей для Беларуси" стартовали в Витебской области

15 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Витебской области стартовали зональные туры республиканского молодежного проекта БРСМ "100 идей для Беларуси", сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.
Первый этап состоялся в Орше, где за победу боролись молодые инноваторы из Оршанского, Толочинского, Сенненского, Лиозненского, Дубровенского и Витебского районов. Авторские проекты из Чашникского, Ушачского, Бешенковичского, Шумилинского, Лепельского районов будут представлены 16 ноября на зональном туре в Лепеле. 17 ноября этап организуют в Поставах. В ресурсном центре цифрового образования встретятся авторы проектов из Браславского, Шарковщинского, Миорского, Поставского, Глубокского и Докшицкого районов.
19 ноября онлайн пройдут презентации молодежных проектов молодых людей из Полоцкого, Новополоцкого, Верхнедвинского районов, а также Полоцкого государственного университета. Заключительный зональный тур состоится 26 ноября в культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина". Здесь презентуют молодежные проекты, авторами которых стали студенты учреждений высшего образования Витебска. Лучшие разработки молодых авторов по итогам зональных туров можно будет увидеть 9 декабря во время областного этапа проекта "100 идей для Беларуси".
В преддверии зональных туров в Витебской области прошли образовательные интенсивы по обучению молодежи навыкам изобретательства, внедрению проектов и их качественной презентации.-0-