Зону отдыха с теннисными кортами и скейт-парком оборудовали в Смолевичах

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современная зона отдыха появилась в новом микрорайоне в Смолевичах. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор УКС Смолевичского района Андрей Бартось.

"Современная зона отдыха обустроена рядом с водохранилищем со стороны улицы Социалистической. Благоустраивать ансамбль, в который входят пляж, парк и спортивная зона, начали в конце 2020 года. Он насчитывает 10,9 га. Навели там порядок, поставили возле воды скамейки, зонтики, душевые и кабинки для переодевания. Обустроили игровые площадки для детей, места для воркаута, баскетбола и волейбола, теннисные корты, скейт-парк, построили удобные пешеходные и велосипедные дорожки, малые архитектурные формы. Есть также фонтан, рядом располагается стадион", - рассказал Андрей Бартось.

По его словам, основные работы завершены, горожане уже активно посещают место. Городским службам осталось лишь озеленить территорию - деревья там начнут высаживать в октябре.

С учетом активного строительства многоквартирных жилых домов в Смолевичах в городе-спутнике продолжат создавать зоны для комфортного семейного отдыха.-0-