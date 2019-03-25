Зону отдыха с велодорожками и площадкой для воркаута обустроят в Дзержинске в этом году

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зону отдыха планируется обустроить в микрорайоне Родники в Дзержинске в этом году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела архитектуры и строительства Дзержинского райисполкома Денис Прокопчик.
"Ежегодно мы стараемся увеличивать объемы благоустроенных территорий. Так, в 2019 году в микрорайоне Родники планируется завершить работы по благоустройству пруда и создать место для отдыха жителей района", - отметил Денис Прокопчик.
Помимо благоустройства прилегающих территорий и очистки водоема, запланировано создание пешеходных и велодорожек, оборудование площадки для воркаута. Вдоль тротуаров будут расположены скамейки. Появится детская площадка с качелями, песочницами, малыми архитектурными формами. Вокруг будут расположены мачты освещения.
Ориентировочно, работы завершатся в августе.
"Это позволит создать комфортные условия для горожан. К слову, в этом микрорайоне много домов и квартир было предоставлено многодетным семьям. Поэтому, думаю, место будет востребованным", - заключил начальник отдела архитектуры и строительства.-0-
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