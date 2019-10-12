Зоны отдыха и многоуровневые стоянки появятся у Национального аэропорта Минск

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Земли в районе Национального аэропорта Минск будут переданы во владение Мингорисполкома, после чего в процессе благоустройства здесь появятся многоуровневые стоянки и зоны отдыха. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Решение о передаче земель приняли Минский и областной Советы депутатов. Процедура движется. Планируется, что вопрос решится до конца этого года", - сказал Анатолий Сивак.

После передачи земель будут рассматриваться вопросы их благоустройства как городской территории. Планируется, что в будущем здесь появятся зоны отдыха, многоярусные стоянки, которые будут соединены коридорами и закрытыми путями с зоной аэропорта по принципу "сухие ноги".-0-