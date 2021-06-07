Зоны риска, житейские лайфхаки и ошибки родителей - как в Гомеле реализуют программу "Забота"

Беззаботным лето можно назвать только для непосед, заслуживших три месяца свободы от ученических обязанностей, и малышей. Сотни взрослых, включая родителей, педагогов, спасателей, прокуроров, медиков, госавтоинспекторов, милиционеров, думают, как сделать отдых ребят безопасным. В Гомеле полным ходом идет работа по программе "Забота" и межведомственной программе занятости учащихся учреждений образования "Гомельское лето - 2021". Почему бабушкина сумка - самый страшный атрибут для малышей, как оградить зоны риска и чем увлечь подростков в заслуженном летнем отпуске, рассказали БЕЛТА представители ответственных ведомств и служб.

Чужих детей не бывает

Под таким лозунгом проходит работа в Гомеле, заверила заместитель председателя КДН Гомельского горисполкома Алина Кулаковская. "Все дети наши. И задача каждого из нас - организовать для них конструктивную летнюю занятость. Летом в Гомеле остается много детей, а также в областной центр приезжают погостить к родственникам ребята из других населенных пунктов. Важно, чтобы за три летних месяца они набрались сил, оздоровились, с пользой провели время. В Гомеле позаботились, чтобы у ребят было много возможностей проявить себя в спорте, творчестве. Комиссия по делам несовершеннолетних как организатор и координатор профилактической работы старается создать безопасную правовую среду в Гомеле, предупредить правонарушения и преступления", - рассказала она.

Межведомственная программа "Забота" предусматривает как занятость детей, так и создание безопасной правовой среды. Так, комиссия постоянно обследует здания незавершенного строительства, по заброшенным сооружениям, которые планируется сносить, проходят рейды. Еще весной организациям ЖКХ даны поручения исследовать и закрыть все входы и выходы на чердаки и крыши, в подвалы и цокольные помещения, изучить состояние дворовых площадок. Поломанные горки, песочницы, качели, турники должны быть отремонтированы или демонтированы.

Рейды по водоемам продолжатся все лето. Такие обходы озер, затонов, берегов рек позволяют выявить детей, находящихся без сопровождения взрослых, а также провести профилактические мероприятия со взрослыми, которые допускают такие ситуации.

Составлены графики и маршруты родительских патрулей. Эта годами отработанная практика, по словам специалистов, дает плоды. "Мы все родители и нам небезразлично, где находятся наши дети. Сегодня мой ребенок пошел на эту площадку, а чей-то - на другую. Только во взаимодействии можем обезопасить своих детей", - сказала Алина Кулаковская.

Некоторые родители считают, что дома детям будет лучше, но оставляют их предоставленными самим себе, не обеспечивая их безопасность. "Между тем опасность может быть везде. Открытые окна, москитные сетки, всевозможные колюще-режущие предметы и бытовая химия, которые остаются в зоне доступа детей - это наша боль и постоянная профилактическая работа с родителями. Порой сами взрослые своим невниманием и халатностью создают причины и условия для травмирования детей. Родители должны создать безопасное пространство для детей, в том числе исключить копанки и водоемы на территории дворов, не оставлять без присмотра надувные бассейны", - обратила внимание заместитель председателя КДН Гомельского горисполкома.

Шок-контент от врачей, или Пирамида травматизма

Незнание, наивность или халатность родителей - те вещи, которые приводят к пирамиде травматизма, уверена главный врач Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники Татьяна Солодкая. На вершине пирамиды - случаи гибели и тяжелого травмирования детей, у основания - бесконечные ежедневные травмы. "И взрослые обязаны их предотвратить. Это управляемый фактор смертности детей. А задача системы здравоохранения - обучение азам безопасности. Появляется малыш в семье - и участковый педиатр ежемесячно, ежеквартально, в зависимости от возраста и развития ребенка, а также уровня знаний его родителей, напоминает о том, как создается безопасная среда для ребенка", - поделилась главврач.

Новорожденные малыши нередко падают с пеленальных столиков, кроваток, выпадают из колясок. Статистика фиксирует и несчастные случаи с подросшими любознательными пупсами. Годовалые исследователи мира активизируются, едва начинают ходить. Такой живчик может забраться на стул, залезть на подоконник и выпасть в приоткрытое окно. Итог может быть трагичным.

"Педиатрической службой разработаны памятки по профилактике детского травматизма с учетом возраста и развития малышей. Эти памятки не просто должны выдаваться родителям под подпись. Нам важно сформировать чувство страха как инстинкта самосохранения, как профилактики гибели их ребенка. Зачастую эти памятки носят в чем-то шокирующий контент. К примеру, педиатры при случае стараются показать родителям, каковы могут быть последствия тех же ожогов", - пояснила Татьяна Солодкая.

Летняя статистика подтверждает необходимость напоминания этих правил безопасности молодым родителям. С начала лета ежедневно регистрируется порядка 10-20 детских травм. Падение при катании на роликах, скейтах, велосипедах - это еще не самое страшное, что может произойти. Переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы, повреждение внутренних органов - застраховать от беды живчиков невозможно, но развить инстинкт безопасности необходимо, подчеркнули специалисты.

Отдельно представители разных ведомств остановились на опасности при нахождении дома и важности ответственного поведения родителей. Вспомнили случай, произошедший на выходных в Мозыре. Папа с годовалой малышкой на руках при помощи специальной жидкости разжигал мангал. Пострадали оба. "Порой многие из нас делают недопустимые вещи. Например, чай или кофе, пролитые на крох первых месяцев жизни - очень распространенная травма. Почему-то родители с младенцем на руках считают необходимым выпить кофе", - приводит примеры из жизни Татьяна Солодкая.

Сказываются на статистике ожогов и сезонные отключения горячей воды. И для младенца может быть критично, когда родители, не проверив температуру, купают его в нагретой воде. Это нередко также приводит к ожогам.

"Острые углы, москитные сетки, специальные замки - мы рассказываем об этом постоянно. Но не все серьезно оценивают риски и понимают их угрозы. Важно создать безопасную среду в малом. Сумочка бабушки - самый страшный предмет, - не шутит врач. - В сумке родная гостья приносит сладости и малыш заглядывает туда в поисках вкусненького, а рядом в карманчике лежат таблетки. У ребенка нет опыта, нет знаний, но есть огромный интерес. И отсюда большое количество отравлений", - разъяснила доктор.

Не менее опасен перманганат калия, или в простонародье марганцовка. Это вещество вызывает серьезные ожоги вплоть до некрозов и рубцов. В перечне основных домашних опасностей - батарейки.

Работники здравоохранения также заботятся о безопасности ребят в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях.

Отдел образования - в помощь

Программа "Гомельское лето - 2021" включает максимальный и разнообразный объем форм и форматов работы с маленькими горожанами. Заместитель начальника управления образования горисполкома Елена Порошина отметила, что спектр детской занятости очень широк. И работой пришкольных оздоровительных лагерей, придворовых площадок, спортивных оздоровительных лагерей он не ограничивается.

"Конечно, основной акцент мы делаем на организацию пришкольных оздоровительных лагерей. С учетом ситуации с COVID-19 несколько изменился их формат. В частности, в первую смену нет лагерей круглосуточного пребывания детей. Конечно, так называемые палаточные лагеря очень востребованы. Пока, к сожалению, нет возможности их организовать. Вместе с тем в каждом учреждении образования Гомеля организована работа летнего лагеря. Если родители еще не определили ребенка в первую смену, могут ознакомиться с предложениями на сайте управления. В целом в Гомеле на это лето запланировано 178 пришкольных лагерей, в которых будут отдыхать более 4,1 тыс. ребят. Это около 10% всех школьников областного центра без учета выпускников 9-х и 11-х классов", - рассказала Елена Порошина.

Художественные, лингвистические, патриотические, экологические, краеведческие - тематические смены объединят ребят с разными интересами. Их программа насыщенна и разнообразна: показы мод, подготовка коллекций, школа медиации, фотоконкурсы, занятия по обучению оказания первой помощи, интеллектуальные конкурсы и многое другое.

В лагерях труда и отдыха также запланирован немалый объем работ. Здесь юные гомельчане будут совмещать приятное с полезным. Под руководством опытных педагогов мальчишки и девчонки будут ремонтировать мебель, хоккейные коробки, изготавливать декоративные заборчики и мольберты, шить постельное белье, скатерти и др.

Ребята из Гомеля проходят также санаторно-курортное лечение в составе групп. Для гомельских школьников выделено свыше 9,5 тыс. путевок. "Узнать, в каких здравницах страны можно оздоровить ребенка, родители могут в администрации учреждений образования", - отметила замначальника.

Открывают смены спортивно-оздоровительные лагеря, стартовала работа открытых спортивно-досуговых площадок. На дворовых территориях будут работать педагоги-аниматоры. Они предложат ребятам спортивный и игровой инвентарь. В игры, конкурсы, забавы вовлекут всех желающих.

"Родители должны четко спланировать отдых своего ребенка на весь летний период, а учреждения образования - лишь в помощь. Мы оказываем содействие в организации занятости. А главная миссия - организовать детский досуг и создать безопасные условия - все же лежит на родителях. Важно знать, где и с кем каждую минуту находится ребенок, чтобы предотвратить плачевные последствия", - отметила Елена Порошина.

Цикл безопасного разговора

В программу "Гомельское лето - 2021" включен раздел "Безопасные недели лета". "Рекомендуем изучить его всем субъектам профилактики, и родители также могут поддержать эту тему. К примеру, в понедельник мы настраиваемся на профилактику и предупреждение пожаров. Все легко запомнить: по принципу 101 - первый день, 102 - профилактика противоправных деяний и формирование законопослушного гражданина по вторникам и т.д. А выходные дни - время семейного отдыха. Пусть это будет пять минут информации, целенаправленный тематический разговор или мероприятие в тему дня. Так на протяжении всей недели удастся провести профилактику негативных явлений и формировать принципы здорового образа жизни у наших ребят", - обратила внимание Елена Порошина.

Специалисты уверены: недостаточно ребенку просто рассказать об опасностях, которые могут его предостерегать в разных местах. Очень важно обучить детей элементарным навыкам поведения в быту. К примеру, разработать безопасные маршруты в магазин. Или не просто праздно провести время на водоеме, а обучить ребенка элементарным навыкам: держаться на воде, плавать. Можно объяснить, что делать, если при отдыхе на природе укусит пчела. При таком подходе дети не попадут в хаос информации, а будут познавать житейские лайфхаки и правила безопасности постоянно и целенаправленно. "Вместе мы должны проработать и закрепить элементарные навыки, которые должны стать жизненными привычками. А для этого необходимо сделать так, чтобы полезная информация была на глазах и на слуху", - резюмировала Елена Порошина.

Главная задача всех служб, ведомств и родителей - стремиться к нулевому травматизму, тогда "Гомельское лето - 2021" пройдет безопасно.

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