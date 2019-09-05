"Зоны успокоения" дорожного движения создают возле гимназий в Витебске

5 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске возле учреждений среднего образования создают "зоны успокоения" дорожного движения по программе "Добрая дарога", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения организации дорожного движения ГАИ УВД облисполкома Виктор Косенков.

Если раньше некоторые водители парковали свои авто вплотную к пешеходному переходу, ограничивая обзор подъезжающим к нему водителям и пешеходам, то теперь такой возможности у них нет. Так, "зоны успокоения" (небольшие площадки, ограничивающие парковку) недавно оборудовали возле нерегулируемых пешеходных переходов у гимназий №2 и №3. Такие островки должны позволить водителям вовремя затормозить при неожиданном появлении на переходе ребенка.

В городе продолжается создание "зон успокоения" и на других потенциально опасных участках улиц. "В ближайшее время похожие конструкции, ограничивающие парковку, появятся у гимназии №1 по ул.Доватора. Недавно новая разметка, которая создает "зоны успокоения" путем сужения полос движения, появилась на улицах Калинина, Академика Павлова и Ломоносова", - отметил Виктор Косенков.

Не так давно в областном центре на проспекте Фрунзе от площади Свободы до пересечения с 5-й улицей Фрунзе оборудовали первую полосу для общественного транспорта. Сейчас рассматривается вопрос, где еще в городе можно выделить такую полосу.-0-

Фото Александра Хитрова