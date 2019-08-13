ЗОЖ-фестиваль для мужчин 45+ организуют в Молодечно

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно 24 августа состоится фестиваль "Самое время! Зарядка", сообщили БЕЛТА организаторы.

Мероприятие, которое будет проходить в амфитеатре парка Победы, начнется с совместной зарядки. Далее в зоне "Эксперты" выступят специалисты по активному долголетию, врачи, мотивационные тренеры. Одним из спикеров станет руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) Людмила Жилевич. В шатре "Проекты" будут организованы консультации. В числе участников - кардиопатруль "Здоровье в кубе" проекта БЕЛМЕД, тема - риск сердечно-сосудистых заболеваний и их оценка. Стартап по трудоустройству пенсионеров для сети аптек "Адель" представит Центр активного долголетия Минска.

Также пройдут мастер-классы по скандинавской ходьбе, йоге, оздоровительной гимнастике, открытый турнир по городошному спорту, в частности, по финским городкам. Наиболее активные участники мастер-классов и чемпионата получат поощрительные призы - спортивный инвентарь и литературу по теме ЗОЖ.

Закончится фестиваль концертом блюзовой музыкальной группы из Минска The Road Dogs.

Праздник станет финальным событием инициативы "Самое время!" по формированию современной модели активного долголетия прежде всего среди мужчин старше 45 лет. Однако организаторы ждут на фестиваль людей самого разного возраста. Инициатива работает в пяти районных центрах Минской области: Молодечно, Воложине, Слуцке, Солигорске, Жодино. Здесь уже прошли фокус-группы среди местных жителей, семинары для СМИ и руководителей предприятий. Инициатива - часть масштабного проекта БЕЛМЕД, который финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Беларуси.-0-