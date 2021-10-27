Зубр прибился к стаду телят в Глубокском районе

27 октября, Глубокский район /Корр. БЕЛТА/. Необычный сосед появился у стада телят в Глубокском районе, уже третью неделю вместе с ними пасется зубр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стаде более 230 телят, пасутся они на поле за деревней Лучайка. У сельчан это главная новость последних дней, зубр - звезда соцсетей. Первым его увидел работник СУП "Мерецкие" Владимир Дылевич. Вечером к электроизгороди со стадом подошел зубр. Сразу ходил рядом, но потом ему открыли ограждение, он зашел внутрь и теперь пасется вместе с телятами.

Скотник-животновод сельхозпредприятия Юрий Кучинский таких встреч не припомнит. "Во время работы встречал косуль, лис, лосей, но никак не зубра. Питается он тем же, что и телята, сам ходит на водопой. Пошла уже третья неделя его у нас. Когда меняем пастбище, то он вслед переходит на новую территорию, проволоку пока не повреждал", - рассказал Юрий Кучинский. Мужчина признался, что такое соседство особо не пугает - главное не подходить близко и не провоцировать животное. Сельчанам животное проблем не создавал. До ближайшей деревни от пастбища где-то 3 км.

Поначалу рогатый скот отнесся к зубру настороженно и не подходил к гостю, но потом все привыкли. Да и зубр вел себя спокойно. Во время нашей съемки лесной гость в основном был равнодушен к людям, ел траву и гулял. Только один раз ему не понравилось наше внимание и он сделал несколько резких шагов, но остановился. Так животное решило показать, кто здесь хозяин.

Главный специалист Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Геннадий Горланов предположил, что зубр пришел из Верхнедвинского района. В нем есть хозяйство "Красный бор", где занимаются разведением зубров. На начало нынешнего года там числилось 230 особей, за 2020 год родился 41 теленок. "Зубр, который пришел в Глубокский район, осваивает новые территории и ищет стадо. Думаю, в этом случае наличие кормовой базы для него не играло роли", - отметил Геннадий Горланов.

В ближайшее время телят переведут на зимне-стойловый период. Зубра нужно будет постараться разделить со стадом, чтобы он вернулся к своим сородичам. Специалист областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды напомнил, что в прошлом году один зубр прошел чуть ли не всю Витебскую область, но в итоге вернулся в свое стадо. Любое дикое животное непредсказуемо, поэтому при встрече кормить и близко к нему подходить не стоит.-0-

Фото Александра Хитрова