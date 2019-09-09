Звание "Минчанин года" присвоено 11 жителям столицы

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатов конкурса "Минчанин года" определили в столице в преддверии Дня города, сообщили БЕЛТА в пресс-службе мэрии.

За высокие достижения в труде, особый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Минска почетного звания в этом году удостоены 11 человек. Церемония чествования лауреатов конкурса "Минчанин года" состоится в День города 14 сентября, причем впервые - на Октябрьской площади.

В области промышленности почетного звания удостоена начальник кондитерского участка хлебозавода №3 КПУП "Минскхлебпром" Наталья Алексеенко. В сфере транспорта и связи награду получит начальник производственно-технического отдела КУП "Минсксанавтотранс" Геннадий Воронин, в отрасли жилищно-коммунального хозяйства - старший мастер электросетевого района №5 УП "Мингорсвет" Юрий Сасов, строительства - главный инженер УП "Минскпроект" Михаил Харламов.

Названы и победители конкурса в области здравоохранения - врач-травматолог-ортопед (заведующий отделением) детского травматолого-ортопедического отделения УЗ "6-я городская клиническая больница" Станислав Третьяк, высшего образования и науки - директор учебно-научно-производственного РУП "Унитехпром БГУ" Павел Бычковский, среднего образования - учитель химии гимназии №29 Минска Наталья Куракова, в сфере социальной защиты населения - директор ГУ "Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития" Андрей Жданович.

Заведующий отделением уличной культуры и спорта, педагог дополнительного образования ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи "Виктория" Александр Войнов отмечен в области культуры, а тренер по спорту "Гребной слалом" Центра физкультурно-оздоровительной работы Заводского района Минска Дмитрий Головинский - в сфере физической культуры, спорта и туризма.

В правоохранительной сфере, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, таможенных органах, силовых структурах почетного звания удостоен старшина внутренней службы Алексей Матроненок, старший пожарный ПАСЧ №3 Заводского РОЧС.

В сфере торговли и общественного питания, а также бытового обслуживания победители не определены.

С 2001 года почетное звание "Минчанин года" присваивается Мингорисполкомом за высокие достижения в труде, особый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие столицы.-0-