Звания "Мастер Минской области - 2020" удостоены 32 человека

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральном регионе чествуют лауреатов конкурса "Мастер Минской области - 2020". Высокого звания удостоены 32 человека, сообщили БЕЛТА в Минском областном объединении профсоюзов.

Участниками конкурса стали работники различных организаций, профессий и отраслей. Соревновалось более 500 человек. Им предстояло преодолеть несколько этапов. Сначала состязания проходили в коллективах, затем - на областном уровне. После финального задания определили лучших. Среди победителей этого года - пекарь, лесник, оператор машинного доения, инженер, слесарь, тракторист-машинист, корреспондент, водитель, медицинская сестра, воспитатель, машинист башенного крана, столяр, швея, фрезеровщик, электромеханик.

"Цель конкурса профмастерства - популяризация массовых профессий, значимых для жизни области, а также повышение авторитета профессионалов, которые достойно трудятся на благо республики. Победители являются гордостью центрального региона. Это люди разных возрастов и судеб, но всех их объединяет любовь к работе, высокое чувство долга и ответственности, умение и мастерство. Именно такие мастера, надежные и достойные, ведут наш столичный регион к новым трудовым успехам", - отметил председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.

Число желающих принять участие в конкурсе мастерства год от года растет. Количество победителей - тоже. Если в 2013 году лучшими в соревнованиях стали 12 человек, то в нынешнем - 32. Примечательно, что соревнуются не только опытные работники, но и молодежь, которая старается заявить о себе и своих способностях. В этом году 9 призеров - в возрасте до 35 лет.

Организатором конкурса ежегодно выступает Минское областное объединение профсоюзов.-0-