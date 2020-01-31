Званый вечер у генерал-губернаторши Софьи Голицыной прошел в Витебске

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в Музее истории частного коллекционирования в Витебске 31 января прошел званый вечер у генерал-губернаторши Софьи Голицыной. Жители и гости города смогли окунуться в атмосферу Витебска середины XIX века и почувствовать себя гостем на званом вечере у княгини Софьи Петровны. На ужине действовал дресс-код: дамы в вечерних платьях, а господа в костюмах.

Талантливые актеры иммерсивного театра "Роздум" вовлекли участников в театральную постановку, в которой каждый смог стать настоящим участником спектакля. "Роздум" уже не первый год экспериментирует в этом направлении и удивляет профессиональной игрой".

Софья Голицына - жена Андрея Михайловича Голицына, который в 1845-1853 годах был витебским, могилевским и смоленским генерал-губернатором. В то время в городе был подъем культурной и светской жизни, в том числе благодаря активности княгини. При ней в Витебске для жителей проводили различные забавы. Организаторы мероприятия музей истории частного коллекционирования и отдел культуры Витебского горисполкома.

Фото Александра Хитрова