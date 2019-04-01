"Звездную ночь" Ван Гога зажгут возле минской ратуши 2 апреля

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная акция Light It Up Blue пройдет в Минске 2 апреля в поддержку Всемирного дня информирования о проблеме аутизма. Минчане смогут "зажечь" свою звезду на знаменитой картине нидерландского художника Винсента Ван Гога "Звездная ночь", сообщили БЕЛТА организаторы.

Акция, во время которой синим цветом подсвечиваются достопримечательности и арт-объекты, проходит во многих странах мира. Жители белорусской столицы смогут к ней присоединиться с 18.00 до 23.00. Рядом с ратушей установят конструкцию с репродукцией произведения искусства, и все желающие смогут разместить на ней светодиодную лампочку в поддержку людей, столкнувшихся с аутизмом.

Винсент Ван Гог - знаменитый нидерландский художник XX века. По мнению некоторых исследователей, в его творчестве и биографии прослеживаются признаки расстройства аутистического спектра. "Тот факт, что самая известная его картина в этом году станет символом Дня информирования о проблеме аутизма в Беларуси, - важный шаг к принятию людей с аутизмом и построению инклюзивных отношений в обществе", - считают организаторы.

В поддержку дня информирования также состоится премьера спектакля "Восемь чувств, или Рождение человека" в республиканском Дворце культуры профсоюзов. Он стал первым для Беларуси опытом международного взаимодействия в сфере театротерапии: работа над его созданием велась совместно с нидерландским театром Kazou при центре исследования аутизма имени Лео Каннера.

Инициатором мероприятий выступил семейный инклюзив-театр "і", труппа которого объединяет детей с аутизмом и их родителей. Творческая атмосфера помогает студийцам развивать навыки общения и в комфортной обстановке преодолевать трудности, связанные с диагнозом. В основу постановки легла история Кастуся Жибуля - одного из актеров инклюзив-театра. В восьми новеллах мальчик с аутизмом рассказывает о своих чувствах, учится их узнавать и взаимодействовать с ними.-0-