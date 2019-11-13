Звезды белорусской эстрады выступят на избирательных участках Минска 17 ноября

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурные мероприятия пройдут 17 ноября на 676 из 707 избирательных участков Минска. На некоторых площадках выступят звезды белорусской эстрады, сообщил заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Подготовлены концертные программы, выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства. В мероприятиях примут участие самодеятельные и профессиональные творческие коллективы, исполнители учреждений культуры и образования столицы", - сказал Александр Шестаков.
Выступят Алена Ланская, Александр Солодуха, Анастасия Тиханович, Николай Скориков, Нина Жуковская, ансамбли "Песняры" и "Верасы", арт-группа "Беларусы", вокальная группа "Чистый голос". Творческие номера представят также артисты Молодежного театра эстрады.
По словам замначальника управления культуры, афиши с информацией о мероприятиях размещены в городе в доступных для избирателей местах.-0-