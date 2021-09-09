Звонари, кавер-бенд и яркое файер-шоу: Друя Браславского района отметит 635-летие

9 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Значимую для агрогородка Друя Браславского района дату, 635-летие со дня основания, будут отмечать три дня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Браславском райисполкоме.

На праздник приглашены ансамбль звонарей, кавер-бенд, файерщики. Также в старинном костеле пройдет выставка икон из Минска.

В пятницу, 10 сентября, начнутся мероприятия, посвященные значимой дате и Году народного единства. В 12.00 в яслях-саду - средней школе подведут итоги ежегодного районного смотра-конкурса по благоустройству. Здесь же состоится книжно-фото-иллюстративная выставка "Остановись, мгновенье! Это Друя!", будет работать тематическая экспозиция историко-краеведческого музея.

В 14.00 всех желающих пригласят на открытие выставки икон "Памятники христианского искусства" из фондов Музея древнебелорусской культуры и фотохудожников Беларуси "Друя на краю земли" в костеле Пресвятой Троицы. Эту большую экспозицию привезет выходец из агрогородка и она будет разделена на две части - вторую презентуют в Браславе накануне Дня народного единства.

В 15.00 возле воинского захоронения пройдет литературно-музыкальная композиция "Мы вспоминаем о войне". А завершатся пятничные торжества праздничным концертом на ул.Ленина. На нем выступит ансамбль звонарей "Братство Павлина Милостивого" из Минска и творческие коллективы Браславского и Мядельского районов (Минская область). Также в этот день пройдут конкурс уличных фотозон сельсоветов района, квест-игра "Живая история", выставка автотехники, работ народных мастеров, которые к тому же проведут мастер-классы по народным ремеслам.

В субботу, 11 сентября, жители и гости агрогородка смогут стать спортивными болельщиками и в зале местной школы побывать на волейбольных матчах на призы Друевского сельисполкома. Кавер-группа Sounday Band из Полоцка представит вечером свое выступление, а затем ночную Друю раскрасят сполохи огня на файер-шоу Mizz Teack_show.

В воскресенье, 12 сентября, пройдут преимущественно духовные мероприятия. В 10.00 состоится торжественное богослужение в костеле Пресвятой Троицы, который является памятником историко-культурного наследия Беларуси, а в 11.00 пройдет концерт минского ансамбля звонарей.

Друя имеет богатую историю. Нынешний агрогородок расположен на берегу Западной Двины, на самой границе с Латвией, а на противоположном берегу находится латвийский поселок с созвучным именем Пиедруя. Впервые о населенном пункте упоминалось в "Хронике польской, литовской, жомойтской и всея Руси", когда он был занят князем Андреем Ольгердовичем примерно в 1386 году. Хотя есть вероятность, что именно Друя упоминается в исторических документах в связи с фактом первого на Руси применения огнестрельного оружия.-0-