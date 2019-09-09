Звуковую навигационную систему установили в Минском государственном колледже электроники

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9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский государственный колледж электроники оборудовали звуковой навигационной системой "Крокi на гукi". Презентация технологии состоялась сегодня в учреждении образования, передает корреспондент БЕЛТА.
Чтобы воспользоваться разработкой, необходимо скачать и установить приложение BuzzPoint (есть на Android и iOS на русском, белорусском и английском языках). Программа определит местоположение пользователя, поможет добраться до нужного здания, найти входную дверь, сориентироваться внутри.
Колледж электроники был выбран неслучайно. В этом году здесь впервые был открыт набор в группы для людей с нарушениями зрения по специальности "Эксплуатация электронно-вычислительных машин".
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