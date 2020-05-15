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15 мая 2020, 09:00

1% - и вы стали покупателем квартиры!

У каждого из нас - свои мечты о собственной квартире. И чаще всего, ограничивая себя даже в стремлениях, мы руководствуемся мудрым, казалось бы, принципом: "Лучше синица в руках, чем журавль в небе". Но мудрым ли? Ведь журавль в руках - лучше синицы! А квартира должна быть не просто новая, а в престижном комплексе в центре Минска и в элитном доме!

Весна 2020-го войдет в историю как время, когда в Минске можно было купить лучшие квартиры на лучших условиях. Такое вряд ли когда-нибудь повторится, но акции крупнейшего застройщика сегодня делают реальной даже самую смелую мечту.

Купить квартиру в центре города, в престижном комплексе можно в рассрочку от застройщика на 100 месяцев и без первого взноса! Таким образом, каждый месяц вы будете выплачивать всего 1% от стоимости вашей квартиры!

Можно хорошо сэкономить, воспользовавшись еще целым рядом интереснейших предложений! Можно получить партнерский банковский кредит "Ипотека с нами" от ОАО "Беларусбанк" на самых выгодных условиях! В общем, возможно все! И ваша квартира действительно очень быстро может стать реальностью!

Но о способах покупки поговорим чуть позже. Ведь главное внимание приковано к тому, какого уровня жилье продается сегодня прямо в центре Минска!

Комплекс "Парк Челюскинцев" уникален уже только по своему расположению. Прямо на главной улице столицы - проспекте Независимости! И одновременно - у границ одноименного парка и Ботанического сада. Под окнами квартир - более 170 гектаров леса! Сосны, березы, ели, каштаны и липы, плюс самые экзотичные растения аллей и оранжерей Ботанического сада - это природное богатство в центре города неоценимо!

Комплекс "Парк Челюскинцев"
Комплекс "Парк Челюскинцев"

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" строится у самых границ огромного паркового массива в центре города
Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" строится у самых границ огромного паркового массива в центре города

Вся инфраструктура большого города под рукой! Сразу две станции метро, многочисленные остановки общественного транспорта. Школы и детские сады, поликлиники и кинотеатры, магазины и рестораны… Прямо у подъезда - велодорожка, через парк - СОК "Олимпийский" с бассейнами и теннисными кортами и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.

Но кроме расположения комплекс отличается тем, что это самое современное жилье, построенное по европейским стандартам комфорта и качества! Это элитные дома и престиж всей жилой инфраструктуры, созданной талантливыми проектировщиками!

Сегодня приобрести квартиры в комплексе "Парк Челюскинцев" можно в двух зданиях - дом №1 и дом №2.

В доме №1, срок сдачи которого февраль 2021 года, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте.

Дом №1
Дом №1

Фасадом дом обращен прямо к проспекту Независимости. По сути, это фасад всего комплекса - и он впечатляет!

Доступные к покупке квартиры остались только в 3-й секции, которая насчитывает - 12 этажей, на каждом этаже - по четыре квартиры! Это по-настоящему элитное размещение!

Здесь же - два бесшумных скоростных лифта фирмы OTIS, ордного из лучших мировых производителей. При этом лифт позволяет спуститься от дверей квартиры прямо в паркинг!

Входишь в подъезд - и попадаешь влобби-ресепшн, с консьержем и санитарной комнатой, с зоной встречи гостей и ожидания курьера. Выходов два - на автостоянку к проспекту Независимости и во двор, к тишине и свежести парка.

Лобби дома №1
Лобби дома №1

Еще одно удобное решение - в здание будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией. Во дворе дома - детские площадки.

В этом доме расположены и коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости - на первых двух этажах. Все с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Можно реализовать практически любую собственную бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

А будущим жителям предпринимательская активность будет только кстати - как здорово иметь магазинчики, кафе или салоны сферы услуг прямо в собственном доме!

Этот дом очень понравился покупателям, и здесь сегодня продаются последние квартиры. Лучше поторопиться - выбор ограничен, и каждый день свободного жилья все меньше!

Подобрать квартиру именно на свой вкус проблем нет - в продаже есть несколько типов самого комфортного жилья, у каждого из которых есть свои преимущества!

Например, "двушка" площадью около 52 "квадратов". Здесь есть возможность разместить две изолированные комнаты, кухню-столовую - и самый потрясающий вид на лес! Выше шестого этажа - над сосново-березовым морем вся панорама столицы!

"Евродвушка" площадью около 40 метров - небольшая уютная квартира с шикарным видом на парк из каждой комнаты! И здесь множество возможностей: отдельная спальня, большая гостиная со встроенной кухней, при этом планировка уникальна - на этой площади может разместиться даже гардероб!

Еще один вариант "евродвушки" - 46 "квадратов". Небольшая уютная квартира с видом на благоустроенный внутренний двор. Тихая, защищенная от городского шума, с отличной планировкой, где есть все необходимое.

"Евротрешка" площадью около 65 метров - в этих квартирах окна выходят на две стороны, поэтому в них отличная инсоляция. Здесь вы можете разместить просторную гостиную с кухней с видом на проспект Независимости, раздельный санузел, две спальни, можно выделить помещение под гардероб. Одна из лоджий - глубиной 1,5 м! По сути, остекленная терраса с видом на проспект Независимости!

Квартиры-студии площадью чуть больше 32 метров - это небольшие уютные квартиры с отличной планировкой с видом на благоустроенный тихий внутренний двор. Расположение окон позволяет разделить квартиру на 2 изолированных помещения либо использовать как полноценную студию, разделив пространство на функциональные зоны.

Кроме того, в комплексе "Парк Челюскинцев" сегодня можно приобрести квартиры в доме №2, который сдается в ноябре нынешнего года.

Дом №2
Дом №2

Здесь первый этаж - это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. На втором этаже есть квартиры с открытыми террасами - исключительно уютная приватная территория с видом на красоту парка!

Первый этаж дома №2 - это паркинг
Первый этаж дома №2 - это паркинг

Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем - дом с видом на парк обладает всеми атрибутами жилья премиум-класса!

Лобби дома №2
Лобби дома №2

Скоростные бесшумные лифты OTIS
Скоростные бесшумные лифты OTIS

Застройщик также предлагает квартиры в комплексе "Маяк Минска" - первом участке комплексной застройки, в котором работы уже практически завершены.

Этот комплекс буквально за несколько лет преобразил район у Национальной библиотеки. Он построен по соседству с обширной лесопарковой зоной, что уже подразумевает особый уровень комфорта. Но главное, впервые в белорусской столице он возводился по принципу "город в городе". Это значит, что все необходимое для счастливой и комфортной жизни у его жителей - рядом, в шаговой доступности.

Комплекс "Маяк Минска"
Комплекс "Маяк Минска"

Здесь отличное транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро "Восток", рядом - многочисленные маршруты наземного транспорта.

Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы - предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.

Школа
Школа

Детский сад
Детский сад

Важная точка притяжения - самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall. Еще одно место активной городской жизни - красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо с мультимедийным фонтаном "Дана Танец".

Торгово-развлекательный центр Dana Mall
Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Красивейшая пешеходная улица города - бульвар Пикассо
Красивейшая пешеходная улица города - бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец" - новая городская достопримечательность Минска
Мультимедийный фонтан "Дана Танец" - новая городская достопримечательность Минска

Комплекс "Маяк Минска" очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения, а также возведен бизнес-центр Dana Center.

Бизнес-центр Dana Center
Бизнес-центр Dana Center

В комплексе "Маяк Минска" в рассрочку на 100 месяцев можно приобрести квартиры в домах "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль". Это жилье премиум-класса в уже готовых зданиях! Покупателям не нужно ждать окончания строительства - можно просто осмотреть свою будущую квартиру, приобрести ее и сразу же приступать к ремонту, а вскоре - и к заселению!

В доме "Микеланджело", который состоит из двух секций, переменная этажность - от 9 до 13 этажей. Его отличительная особенность - открытые террасы с изумительными видами!

Дом "Микеланджело"
Дом "Микеланджело"

Фасад, который обращен к Национальной библиотеке, полностью выполнен с панорамным остеклением и имеет наклонную геометрию - верхние этажи будто нависают над нижними. Это обеспечивает наилучшую обзорность и одновременно приватность жилого пространства.

Фасад дома "Микеланджело" полностью выполнен с панорамным остеклением
Фасад дома "Микеланджело" полностью выполнен с панорамным остеклением

Светлое лобби с отделкой под белый мрамор и пурпурный с золотом декор стен, а также красивые светильники напоминают дворцовый стиль музеев, в которых хранятся полотна великого мастера.

Лобби дома "Микеланджело"
Лобби дома "Микеланджело"

Санитарная комната с пеленальным столиком
Санитарная комната с пеленальным столиком

На первых этажах дома размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно спуститься прямо на лифте.

Дома "Гоген" и "Рафаэль" высотой 25 этажей составляют единый ансамбль. Их объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.

Дома "Гоген" и "Рафаэль"
Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Дизайнерского лобби
Дизайнерского лобби

Скоростные бесшумные лифты OTIS
Скоростные бесшумные лифты OTIS

Квартиры свободной планировки, панорамное остекление и застекленные лоджии - это не только много света и солнца, но и чудесный вид, который открывается из окон. Очень стильные здания!

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы
Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы

Важный плюс для родителей - прямо во дворе домов уже построен детский сад!

Детский сад построен прямо во дворе домов
Детский сад построен прямо во дворе домов

Детская площадка
Детская площадка

"Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" - это ваша реальная возможность купить жилье в престижных жилых комплексах в центре Минска, воспользовавшись весенними акциями от застройщика!

Рассрочка без первого взноса до 100 месяцев - это результат огромных инвестиций со стороны застройщика. И весомый ответ на просьбы покупателей сделать покупку квартир в этих престижных комплексах более доступной! Теперь вы можете выплачивать 1% стоимости своей квартиры в месяц - и жить в ней. Гораздо выгоднее, чем платить сопоставимые суммы за жилье арендное!

Рассрочка на 100 месяцев - это не только доступно для многих семей, но и менее хлопотно! Без процентов, без поручителей, без сбора различных справок о заработке и с места работы - рассрочка позволяет приобрести квартиру быстро, на самых выгодных условиях и без лишних забот. Покупателю не придется проходить процедуру скоринга - оценки его платежеспособности. Для оформления договора достаточно предъявить паспорт! И по сути, вашим первым взносом в стоимость вашей квартиры станет первый ежемесячный платеж.

К слову, если покупатель готов оплатить первый взнос в размере 10%, 20%, 30% и более, ему будет предоставлена скидка от цены рассрочки на сайте. Снизится цена от стоимости квартиры в рассрочку и при желании использовать условия рассрочки меньше чем за 100 месяцев.

Выбирайте вашу квартиру и покупайте ее на условиях, которые нравятся именно вам!

Тем, кто готов при покупке в рассрочку выплатить от 30% стоимости квартиры - "Платежные каникулы" на шесть месяцев! И первый ежемесячный взнос вы уплатите только через полгода - успеете накопить на предстоящий ремонт.

Кроме того, при покупке квартиры онлайн ваша экономия составит 4 тысячи рублей! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

Наконец, есть и хорошая новость для тех, кто хотел бы воспользоваться банковским кредитом. Сейчас, когда потребительское кредитование в стране на длительные сроки практически приостановлено, у застройщика действует партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! Условия очень привлекательные - в первый год ставка по кредиту составит 4,74%, во второй и третий - 9,75%, 14,09% - в последующие годы. Кредит выдается сроком на 20 лет в белорусских рублях.

Вся важная информация о способах покупки квартиры и онлайн-бронирование - на сайте bir.by!

В 15 городах страны - в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске - региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

В престижных столичных комплексах - лучшие условия для покупки квартир!

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