1 июня - Международный день защиты детей. Самая счастливая пора — в архивных фото БЕЛТА

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Его учредили в 1949-м, а впервые отмечали в 1950 году.

По данным на конец 2019 года, у нас в государстве насчитывается 1 869 тыс. детей в возрасте до 18 лет, а это около 20% населения. То есть, в Беларуси ребенок - каждый пятый житель страны. При этом более 19 тыс. - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Заботу о них всегда берет на себя государство: в нашей стране каждый малыш с трудной судьбой находится под пристальным вниманием и опекой специалистов по охране детства.

Любой ребенок - это воплощение искренности и чистоты, а детство - самая беззаботное и счастливое время, которое мы всегда вспоминаем с теплом и ностальгией. Предлагаем окунуться в это море положительных эмоций в архивных фотографиях БЕЛТА. Вполне возможно, что на них вы даже кого-то узнаете!