10 декабря будет временно ограничиваться движение на участках пр. Независимости и Победителей

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с передвижением по городу зарубежной делегации 10 декабря будет временно ограничиваться движение всех видов транспорта на некоторых участках проспектов Независимости и Победителей. Такую информацию озвучила ГАИ ГУВД Мингорисполкома в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.
Столичная автоинспекция просит водителей учитывать это при выборе маршрутов для передвижения по городу.-0-
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