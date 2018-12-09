10 декабря будет временно ограничиваться движение на участках пр. Независимости и Победителей

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с передвижением по городу зарубежной делегации 10 декабря будет временно ограничиваться движение всех видов транспорта на некоторых участках проспектов Независимости и Победителей. Такую информацию озвучила ГАИ ГУВД Мингорисполкома в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Столичная автоинспекция просит водителей учитывать это при выборе маршрутов для передвижения по городу.-0-