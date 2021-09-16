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16 сентября 2021, 10:57

10-миллионный талон по QR через Оплати™ приобрела жительница Барановичей. Ей вручили смартфон

Обладателем счастливого билета стала Елена Викторовна Хитрик. Как призналась женщина, просто ехала в поликлинику и уже по привычке купила в городском автобусе талон по QR-коду через Оплатит™. Сейчас она будет оплачивать проезд и совершать покупки уже новым смартфоном. Юбилейному пассажиру от сервиса Оплатит™ вручили ценный подарок.

В свое время Барановичи стал пятым городом на карте Беларуси, где запустили транспорт с системой расчета через мобильное приложение Оплатит™. Тогда, в марте 2020, на линию вышел первый маршрут с оплатой по QR. Услуга оказалась весьма востребована. Жители и гости крупного райцентра оценили удобство и комфорт покупки талонов по смартфону. За полтора года в Барановичах через мобильный сервис Оплатит™ продали треть миллиона электронных билетов. Сейчас количество смарт-талонов, приобретаемых ежедневно, превышает тысячу. А в целом, по стране 50.000 в день. Востребованы и смарт-проездные для многократных поездок.

Покупка билета происходит очень просто и быстро. Войдя в автобус, пассажир наводит сканер в приложении Оплати™ на своем мобильном устройстве на QR-код, размещенный в салоне автобуса. Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. В нем указывается вся необходимая информация: номер билета, номер транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, а также стоимость проездного документа.

Разработчик сервиса – белорусская IT-компания LWO.

ООО "Лайт Вел Организейшн" – признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. LWO – резидент ПВТ, член БелТПП. Руководство компании входит в Совет по развитию цифровой экономики.

Сервис Оплати.Транспорт™ развивается стремительно, сейчас на карте Беларуси свыше полусотни населенных пунктов, где можно оплатить проезд смартфоном через одно приложение – купить талончик или проездной.

"Самое главное, что пассажиры уже почувствовали, как удобна оплата проезда в транспорте с помощью мобильного телефона, который всегда под рукой. Не надо пробираться через переполненный салон к водителю, передавать наличные деньги, соприкасаться с пластиковыми карточками, талончиками. Все, что нужно для расчета за проезд, – это личный смартфон, который можно навести на QR-код даже с расстояния полутора-двух метров, и произвести платеж в одно мгновение", – отметил заместитель директора LWO по техническим вопросам Кирилл Талейко.

Проверка такого билета также проста. Пассажиру нужно отсканировать QR-код контролера, и на экране отобразится купленный билет со статусом "Оплачен". Если же он недействителен, то соответствующая надпись уведомит контролера и об этом.

Только цифры

Более 12 млн билетов продано по Оплати™ в Беларуси

Почти 40 000 электронных проездных по Оплати™ продано в стране

Более 550 000 пользователей мобильного сервиса Оплатит™

Продажа билетов по QR – это лишь одна из возможностей отечественной платежной системы.

Мобильный платежный сервис Оплати™ – система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Расчеты происходят с помощью QR-кода. Особенность сервиса – отсутствие привязки к банковской платежной карточке. Оплати™ является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов.

С его помощью вы можете совершать платежи через систему ЕРИП, оплачивать товары с помощью QR-кода в организациях торговли и сервиса, бесконтактно рассчитываться на заправках и автомойках, мгновенно переводить денежные средства друг другу без комиссии. Кроме того, сервис дает возможность общаться, как в обычном мессенджере, запрашивать средства у близких людей, а также создавать групповые кошельки на общие цели. Оплати™ позволяет загружать карты лояльности организаций торговли и сервиса, создавать собственные визитные карточки в виде QR-кода и обмениваться ими. При этом контакты будут занесены прямо в вашу адресную книгу. Сервис включает мобильное приложение для физических лиц и Оплати.Бизнес™. Подробнее обо всех функциях и возможностях можно узнать на YouTube-канале Оплати™, на сайте o-plati.by и в социальных сетях сервиса.

Сервис Оплати™ гармонично встроился в финансовую ЭкоСистему Белинвестбанка. Он упрощает расчеты, предоставляет новые возможности пользователям и существенно экономит время. Физические лица могут совершенно бесплатно скачивать приложение, а также пополнять электронный кошелек без каких-либо затрат с карточек любого банка.

Скачать мобильное приложение Оплати™ можно бесплатно.

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