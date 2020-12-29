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29 декабря 2020, 08:58

100 000 рублей, новый автомобиль и квартира от Белагропромбанка – лучшие подарки на Новый год!

С каждой неделей счастливых обладателей урагана призов от Белагропромбанка становится все больше. Победители с удовольствием поделились своими эмоциями и даже тактиками победы. Самое время достать свою заначку и испытать удачу!

Напомним, чтобы участвовать в игре "Заработай на заначке!", нужно заключить договор безотзывного банковского вклада в иностранной валюте на сумму не менее 3 500 долларов США, 2 500 евро или 150 000 российских рублей на срок от 95 дней в Белагропромбанке с 1 октября по 31 декабря 2020 года. У каждого участника есть шанс выиграть не только главный приз – 100 000 белорусских рублей, но и один из 10 поощрительных призов по 1 000 белорусских рублей.

В последнем розыгрыше рекламной игры "Заработай на заначке!", который состоялся 23 декабря, главной победительницей стала Шапоткина Алёна Александровна (выигрыш 100 000 белорусских рублей).

Поощрительные призы по 1 000 белорусских рублей получили:

Делендик Валентина Алексеевна

Молькова Валентина Семеновна

Шаплыко Анастасия Ивановна

Орлова Светлана Александровна

Ткаченко Светлана Анатольевна

Белоусова Алла Иосифовна

Журавков Константин Анатольевич

Лукащук Елена Олеговна

Сацута Зинаида Афанасьевна

Малащенко Валентина Александровна

Напоминаем, что в рекламной игре "Тачка за заначку!" можно выиграть один из стильных кроссоверов Geely Emgrand X7. Для этого нужно оформить такой же вклад на 185 дней. В последнем розыгрыше автомобиля победила Борисюк Нина Владимировна.

Не забывайте и о том, что уже полным ходом идет еще одна рекламная игра банка – "Квартира за заначку!". Чтобы выиграть квартиру, нужно оформить такой же вклад на 185 дней в период с 1 по 31 декабря 2020 года. 23 декабря состоялся розыгрыш второй квартиры в Минске, которая досталась вкладчику Белагропромбанка Степанюку Сергею Константиновичу.

А мы пообщались с победителями предыдущих розыгрышей рекламных игр Белагропромбанка и узнали много интересного об их семьях и историях выигрышей.

Главной победительницей 10-го розыгрыша рекламной игры "Заработай на заначке!" стала Лустова Валентина Александровна, пенсионерка, которая решила, что ей звонят мошенники, и не поверила в свою победу. Валентина Александровна заботится о своей безопасности и внимательно относится к любым звонкам, но она действительно выиграла 100 000 рублей – и никакого мошенничества!

Я на пенсии, мне 69 лет, у меня двое сыновей, внуки есть, – рассказала Валентина Лустова (выигрыш 100 000 рублей). – Я приехала в банк по делам и увидела на столе рекламу игры. Мне рассказала об игре сотрудница банка, поэтому я приняла участие. С банком я очень давно, даже не могу с ходу вспомнить, сколько. Как я узнала о своем выигрыше – отдельная история. Мне позвонили, чтобы сообщить о выигрыше, а я была так ошарашена, что решила, будто это какой-то обман. Я все выключила и позвонила старшему сыну, который сказал мне – никому не отвечать, пока он не разберется в ситуации. Позвонил – и вот тогда уже я поверила и от неожиданности не знала, что говорить! Желаю всем, кто играет, удачи!

Белагропромбанк вручил ключи от автомобиля очередному победителю игры "Тачка за заначку!". На фото: вкладчица банка Наталья Боровая и директор Департамента развития розничных продуктов и цифровизации ОАО "Белагропромбанк" Наталья Яцкевич
Белагропромбанк вручил ключи от автомобиля очередному победителю игры "Тачка за заначку!". На фото: вкладчица банка Наталья Боровая и директор Департамента развития розничных продуктов и цифровизации ОАО "Белагропромбанк" Наталья Яцкевич

Победительницей прошлого розыгрыша рекламной игры "Тачка за заначку!" стала Боровая Наталья Вениаминовна, которая разбудила всех соседей – так эмоционально она радовалась победе.

Я работаю ведущим инженером на предприятии, – поделилась Наталья Боровая (выигрыш – автомобиль Geely Emgrand X7). – Я смотрела прямой эфир и увидела на экране свои фамилию, имя и отчество. Меня захлестнул ураган эмоций. Желаю всем это испытать! Спасибо соседям, что не вызвали милицию, так громко я выражала свою радость. Первым я сообщила родителям – они не верили, когда я им сказала, что буду участвовать в игре. Они отнеслись скептически, мол, "Наташа, ну какая игра, ну никто там не выигрывает!", а потом я звоню им и сообщаю, что невозможное – возможно! Если еще кто-то сомневается, быстрее бегите в Белагропромбанк и испытывайте такое чудо. До Нового года еще есть время, сделайте себе подарок!

Боровая Наталья из г.Молодечно за рулем своего кроссовера, который она выиграла в рекламной игре Белагропромбанка "Тачка за заначку!"
Боровая Наталья из г.Молодечно за рулем своего кроссовера, который она выиграла в рекламной игре Белагропромбанка "Тачка за заначку!"

Розыгрыши рекламных игр Белагропромбанка проходят каждую среду в 21.00 на телеканале "НТВ-Беларусь" в прямом эфире программы "Вечерний ураган призов", а также на YouTube-канале банка.

Наши победители уже точно не назовут 2020-й год плохим, ведь им улыбнулась удача. Вы также можете сделать себе и родным отличный подарок на Новый год! Зачем копить заначку, если можно стать обладателем 100 000 рублей, новенького Geely Emgrand X7 или даже квартиры в Минске?

Дерзайте – и удача обязательно вам улыбнется!

Рекламная игра "Заработай на заначке!"

Период проведения: с 1 октября 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3860 выдано МАРТ РБ 25.09.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

Рекламная игра "Тачка за заначку!"

Период проведения: с 1 ноября 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3873 выдано МАРТ РБ 21.10.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

Рекламная игра "Квартира за заначку!"

Период проведения: с 1 декабря 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3900 выдано МАРТ РБ 27.11.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

ОАО "Белагропромбанк". 100693551.

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