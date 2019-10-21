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Общество
21 октября 2019, 08:30

100 000 рублей разыграют уже завтра – присоединяйтесь в прямом эфире!

Выигрыш – это фантастика? Отнюдь! Каждые две недели участники игры "Удача в придачу!" убеждаются, что выигрыш – это реальность!
Выигрыш – это фантастика? Отнюдь! Каждые две недели участники игры "Удача в придачу!" убеждаются, что выигрыш – это реальность!

Победители игры "Удача в придачу!" знают, что простой поход в магазин может обернуться большим выигрышем. И, нет, это не сценарий для кино, это – реальность, которая случается с участниками игры каждые две недели.

Завтра, 22 октября, состоится розыгрыш 131-го тура игры "Удача в придачу!". Среди покупателей магазинов "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркета "Е-доставка", получивших игровые коды с 7 по 20 октября, будут разыграны тысячи призов, среди которых – три суммы по 40 000 рублей и главный приз 100 000 рублей.

Гость розыгрыша – режиссер-постановщик Вероника Янушевская-Олтушец
Гость розыгрыша – режиссер-постановщик Вероника Янушевская-Олтушец

Определять имя главного победителя 131-го тура будет режиссер-постановщик церемонии открытия и закрытия 26-го Минского международного кинофестиваля "Лістапад" Вероника Янушевская-Олтушец.

Розыгрыш призов 131-го тура игры "Удача в придачу!" состоится завтра в 18:20 в столичном гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6. Наблюдать за ним можно и в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Кстати, уже сегодня стартовал новый, 132-й тур игры. Собирать его игровые коды можно с 21 октября по 3 ноября включительно. 5 ноября среди участников 132-го тура игры "Удача в придачу!" будут разыграны более 11 000 призов на общую сумму свыше 360 000 рублей!

Получая игровые коды, можно параллельно и обновить свой кухонный "арсенал"! До 25 декабря во всех гипермаркетах "Евроопт" проходит акция "Заточены на кулинарные шедевры!", во время которой приобрести любой нож или ножницы от известного немецкого бренда Berndes можно со скидкой до 77%. Для этого достаточно собрать 20 электронных фишек за свои покупки с использованием карты "Е-плюс". Одна фишка начисляется за каждые 15 рублей в чеке без учета алкогольных и табачных изделий.

Покупки в гипермаркетах "Евроопт" могут помочь и обновить кухонный арсенал! Принимайте участие в акции "Заточены на кулинарные шедевры"!
Покупки в гипермаркетах "Евроопт" могут помочь и обновить кухонный арсенал! Принимайте участие в акции "Заточены на кулинарные шедевры"!

За накоплением фишек удобно следить в мобильном приложении "Е-фишки", которое можно бесплатно установить в AppStore и GooglePlay. Подробности акции, а также вся коллекция ножей – на сайте nozhi.evroopt.by.

Кто будет очередным счастливчиком, повстречавшим удачу в "Евроопт"? Узнаем уже завтра и желаем удачи всем участникам игры!

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 131". Срок проведения: 07.10.2019 г. — 26.12.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3645 от 30.09.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 132". Срок проведения: 21.10.2019 г. - 09.01.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3649 от 08.10.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

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