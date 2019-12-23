100 лампо-елок добра: энергетики вышли в праздничный дозор

Волшебная новогодняя история произошла в Минске. Огоньки надежды и добра осветили палаты столичного НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии и 3-й городской детской клинической больницы. Зажгли их белорусские энергетики, решившие в свой профессиональный праздник "включить" позитив для тех, кто больше всего в этом нуждается.

"В жизни есть моменты, когда твой огонек надежды и веры требует подпитки. Особенно если речь идет о здоровье. Мы очень надеемся, что наши символические подарки станут очередным лучиком света на пути к победе над любыми проблемами. И тогда даже самая длинная ночь окажется нестрашной. Тем более что белорусские энергетики привыкли быть чуть-чуть волшебниками и делать любой праздник ярким и светлым", – объясняет начальник информационно-аналитического отдела ГПО "Белэнерго" Александр Мальков.

Десант энергетиков, как и положено волшебникам, спустился с больничных крыш и принес лампо-елки добра – в каждой из них теплится крохотный огонек большого праздника. Маленькая вера в большое чудо, что сбудется самая заветная мечта – быть здоровым. Ведь иногда именно такие небольшие символы становятся первыми шагами к значительным жизненным победам.

Не забыли и о лакомствах – около двухсот детишек, поправляющих свое здоровье в 3-й детской больнице, получили вкусные подарки, которые добавят им энергии и оптимизма.

Туго набитые мешки энергетиков – Дедов Морозов быстро опустели. Взрослые и дети получили подарки, а после ухода сказочных персонажей в больницах остался дух праздника. А в палатах – спрятавшиеся в лампочки маленькие елочки, освещаемые огоньками гирлянды: они вселяют надежду, что все будет хорошо.

Это далеко не единственное чудо, которое намерены совершить энергетики в уходящем году: в новогоднюю ночь они будут творить волшебство на своих рабочих местах. Чтобы переливались огоньками сотни тысяч елочек, елок и елей, искрилась миллионами светодиодов иллюминация и все жители Синеокой встретили Новый год ярко и весело, по всей стране до самого утра будут нести вахту 2100 сотрудников "Белэнерго". Справедливости ради стоит сказать, что столько же специалистов оперативных и дежурных служб энергосистемы поддерживают ее работу каждую ночь в году.

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