100 лет БССР: индустриальный подъем на фото БЕЛТА

В результате Великой Отечественной войны Беларусь лишилась более половины национального богатства. Работа по восстановлению народного хозяйства стала еще одним подвигом народа-победителя. В Беларуси были построены предприятия, продукцию которых знали и ценили во всех республиках Советского Союза и зарубежом. Многими торговыми марками, рожденными в БССР, и сегодня гордятся белорусы.
Минский тракторный завод. Митинг, посвященный выпуску 200-тысячного трактора. 1966 год
Строительство Минского автозавода. 1946 год
На трассе "МАЗ-500А", "МАЗ-504Г", "МАЗ-504А". 1972 год
Полоцкий завод стекловолокна. 1958 год
Передовые шахтопроходчики Солигорского калийного комбината. 1960 год
Минский завод автоматических линий. 1961 год
Три БелАЗовских богатыря.1964 год
Лукомльская ГРЭС. 1973 год
Белорусский шинный комбинат. Первые белорусские шины трех модификаций для "БелАЗов" и "МАЗов". 1973 год
Авиаремонтный завод. Ведутся наружные отделочные работы самолета "ТУ-ВУ" ТДР. 1973 год
Строительство Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Монтаж воздушных холодильников. 1974 год
На Минском электротехническом заводе имени В.И.Козлова. Аппаратный цех. 1975 год
На Брестском электроламповом заводе. Испытательная станция завода. 1976 год
Могилевский комбинат синтетического волокна. 1976 год
Вошел в строй Белорусский металлургический завод в Жлобине. Первая плавка. 1984 год