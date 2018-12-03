100 лет БССР: индустриальный подъем на фото БЕЛТА

В результате Великой Отечественной войны Беларусь лишилась более половины национального богатства. Работа по восстановлению народного хозяйства стала еще одним подвигом народа-победителя. В Беларуси были построены предприятия, продукцию которых знали и ценили во всех республиках Советского Союза и зарубежом. Многими торговыми марками, рожденными в БССР, и сегодня гордятся белорусы.

Минский тракторный завод. Митинг, посвященный выпуску 200-тысячного трактора. 1966 год

Строительство Минского автозавода. 1946 год

На трассе "МАЗ-500А", "МАЗ-504Г", "МАЗ-504А". 1972 год

Полоцкий завод стекловолокна. 1958 год

Передовые шахтопроходчики Солигорского калийного комбината. 1960 год

Минский завод автоматических линий. 1961 год

Три БелАЗовских богатыря.1964 год

Лукомльская ГРЭС. 1973 год

Белорусский шинный комбинат. Первые белорусские шины трех модификаций для "БелАЗов" и "МАЗов". 1973 год

Авиаремонтный завод. Ведутся наружные отделочные работы самолета "ТУ-ВУ" ТДР. 1973 год

Строительство Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Монтаж воздушных холодильников. 1974 год

На Минском электротехническом заводе имени В.И.Козлова. Аппаратный цех. 1975 год

На Брестском электроламповом заводе. Испытательная станция завода. 1976 год

Могилевский комбинат синтетического волокна. 1976 год

Вошел в строй Белорусский металлургический завод в Жлобине. Первая плавка. 1984 год