100 лет БССР: трудовой энтузиазм первых пятилеток на фото БЕЛТА

Пятилетние планы развития народного хозяйства - пятилетки - разрабатывались в СССР с 1928 года. Эти экономические планы предполагали быстрое развитие экономики Советского Союза. В мае 1929 года IX Всебелорусский съезд Советов утвердил первый пятилетний план развития народного хозяйства и культуры БССР, разработанный на основе общесоюзного плана. Были определены основные задачи: форсированные темпы индустриализации БССР, повышение удельного веса промышленности в народном хозяйстве и, как следствие, подъем экономики и культуры, повышение жизненного уровня народа. Как планы воплощались в жизнь, смотрите в подборке архивных фотографий БЕЛТА.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4185 BYN
|2.417 BYN
|2.421 BYN
|USD
|2.1336 BYN
|2.14 BYN
|2.142 BYN
|RUB
|3.1868 BYN
|3.16 BYN
|3.185 BYN