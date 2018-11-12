100 лет БССР: трудовой энтузиазм первых пятилеток на фото БЕЛТА

Пятилетние планы развития народного хозяйства - пятилетки - разрабатывались в СССР с 1928 года. Эти экономические планы предполагали быстрое развитие экономики Советского Союза. В мае 1929 года IX Всебелорусский съезд Советов утвердил первый пятилетний план развития народного хозяйства и культуры БССР, разработанный на основе общесоюзного плана. Были определены основные задачи: форсированные темпы индустриализации БССР, повышение удельного веса промышленности в народном хозяйстве и, как следствие, подъем экономики и культуры, повышение жизненного уровня народа. Как планы воплощались в жизнь, смотрите в подборке архивных фотографий БЕЛТА.

Общий вид Бобруйского деревообрабатывающего комбината. 1929 год

Освоение болот. 1929 год

Занятия кружка ликбеза в колхозе имени Дзержинского Гомельского округа. 1929 год

Первые механизаторы совхоза "10 лет БССР" Любанского района. 1930 год

Сельскохозяйственная техника на полях. 1930 год

Единоличники одного из населенных пунктов Беларуси подают заявление о вступлении в колхоз. 1931 год

Монтаж турбины для ГЭС. 1931 год

В сборочном цехе завода имени Ворошилова (ныне имени Октябрьской революции). 1932 год

На Новобелицкой спичечной фабрике "Везувий". 1935 год

Панорама Гомельского стеклозавода имени Ломоносова. 1936 год

Испытания первого опытного газогенераторного трактора, работающего на торфе, в мастерских АН БССР. 1939 год