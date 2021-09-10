11 сентября Усекновение главы Иоанна Крестителя: почему Предтеча на иконах с двумя головами?

11 сентября верующие Русской православной церкви вспоминают Усекновение главы Иоанна Предтечи Господня. Эти события описаны евангелистами Марком и Матфеем.

Царь Ирод Антипа, правивший в то время в Галилее, сожительствовал с Иродиадой - женой своего брата. Божий пророк, не боясь беззаконного правителя, обличал его в этом грехе. Затаив зло, Иродиада решила отомстить святому. И, когда ее дочь Саломея танцевала для царя в день его рождения, Иродиада велела девушке попросить у Ирода в награду голову Иоанна Крестителя. Так Ирод отдал приказ убить Предтечу Христа.

Почему Иоанн Креститель на некоторых иконах с крыльями

Большое распространение получила икона "Ангел пустыни". На ней Предтеча изображен с крыльями. Как известно, иконописцы стараются вложить в каждую деталь образа глубокий духовный смысл. В данном случае крылья символизируют равноангельское житие пророка. Ведь тексты Евангелия говорят о том, что святой Божий угодник был аскетом: "Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий мед". (Евангелие от Матфея 3:4). По этой же причине Церковь почитает его и как покровителя монашествующих.

Почему Предтеча изображается с двумя головами

Еще одной интересной особенностью некоторых образов Иоанна Крестителя является то, что святой изображается с двумя головами. Поскольку задачей иконы является не отображение исторических событий, а запечатление их в вечности, то пророка мы видим одновременно и казненного, и воскрешенного.

Святая глава Предтечи – символ его жертвы за служение Христу. Достаточно часто она изображается на Евхаристической чаше. На более поздних образах можно увидеть даже не главу Иоанна, а образ Христа – Агнца. Таким образом иконописцы выражали мысль о жертве Иисуса.

Духовное наставление в день памяти Усекновения главы Иоанна Крестителя

Преподобный Иустин (Попович) учил: "Мы сегодня, прославляя этого великого и славного первого апостола, первого мученика, первого евангелиста и Предтечу всех от века истинных христиан, поклоняемся его радостному страданию за истину Христову и его святому Евангелию, святому апостольству, святому мученичеству. Смотри, уже две тысячи лет тот, который допустил, чтобы его усекнул беззаконный царь, творит бесчисленные чудеса в земном мире, живя в нем рядом с Господом Иисусом Христом. Две тысячи лет он непрестанно чудотворит всем душам, обращающимся к нему с молитвой.

Братья и сестры, когда вы в великой скорби, обратитесь к этому первому апостолу Христову, и он поможет вам во всех ваших тяготах. И если случится какая-либо напасть, то обратитесь к этому первому евангелисту. Какой бы горечью ни была исполнена твоя душа, он ее усладит Христовой благодатью, которую таинственно ниспошлет из горнего мира в твою измученную душу. И когда вы в искушениях и ужасах этой земной жизни, то прибегните к нему - святому исповеднику, скажите ему, что на сердце вашем, излейте скорби и нужды душевные и будьте уверены, он таинственным, божественным образом сойдет в душу твою и спасет тебя, и избавит от всех искушений и бед…"

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