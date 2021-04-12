12 апреля – Всемирный День авиации и космонавтики. Архивные фотографии БЕЛТА

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 12 апреля по инициативе Генеральной ассамблеи ООН провозглашено Международным днем полета человека в космос. Именно в этот день Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет.

Юрий Гагарин - первый в мире пилот-космонавт, совершивший 12 апреля 1961 года полет на корабле "Восток"

Космонавт Валентина Владимировна Терешкова, 1963 год

Анна Гагарина /слева/, Анастасия Куприянова и Ольга Коваленок. Встреча трех матерей с пионерами г. Жодино Минской области. 2 августа 1978 год

С первых дней освоения космоса Беларусь не осталась в стороне. Первые разработки по космической тематике в республике относятся к началу 1960-х годов. В научных институтах и на промышленных предприятиях велись разработка и создание новейших оптических приборов, наземных систем управления запуском ракет, программ по обработке космических изображений. В советский период в космосе побывали два уроженца Беларуси - Владимир Коваленок и Петр Климук.

Космонавт СССР белорус Владимир Коваленок, 1978 год

Летчик-космонавт Петр Климук среди студентов Белорусского государственного университета, 1974 год

Белорусский космонавт дважды Герой Советского Союза Петр Климук в декабре 1973 года проработал неделю на корабле "Союз-13", а затем вновь отправился в космос в мае 1975 и провел на орбите 63 дня.

Экипаж космического корабля "Союз-13" - командир корабля Петр Климук (справа) и борт-инженер Валентин Лебедев - на занятиях в тренажере космического корабля "Союз" в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, 1973 год

Дважды Герой Советского Союза Петр Климук с молодёжью Бреста, 1975 год

Марфа Климук – мать лётчика-космонавта Петра Климука, 1973 год

Пётр Климук вручает комсомольский билет девятикласснику Скидельской средней школы Юре Ещику, 1978 год

В Бресте установлен бронзовый бюст Петра Климука, а на родине космонавта в 1978 году открыт музей космонавтики

Первый белорусский космонавт Петр Климук побывал на своей малой родине в деревне Томашовка Брестского района, 2018 год

Петр Климук является ученым в области технических наук, летчиком-космонавтом СССР, генерал-полковником авиации, членом-корреспондентом Международной академии астронавтики, академиком Российской академии космонавтики, доктором технических наук

Еще один белорус, покоривший космос, – Владимир Коваленок. Ему не было еще и двадцати двух лет, когда он прибыл в авиационное подразделение. Владимир Коваленок побывал на орбите три раза и в совокупности 216 суток: в 1977, 1978 и 1981 годах.

Летчик-космонавт СССР дважды Герой Советского Союза Владимир Коваленок среди делегатов XXII Минской областной отчетно-выборной комсомольской конференции, 1982 год

Мать космонавта Владимира Коваленка Ольга Ивановна с близкими читает в газете о полёте сына в космос, 1977 год

Космонавты Владимир Коваленок и Александр Иванченков перед полётом в космос в 1978 году

Павильон "Космос" открылся 4 июня в Минском аэроклубе ДОСААФ (поселок Боровая). На снимке Владимир Коваленок, 2016 год

Всего в истории космонавтики трое белорусов сумели слетать в космос. Третьим в 2012 году в качестве командира корабля "Союз ТМА-06М" стал Олег Новицкий.

Олег Новицкий - командир космического корабля "Союз МС-03", который 16 ноября стартовал с Байконура

Павильон "Космос" открылся 4 июня в Минском аэроклубе ДОСААФ (поселок Боровая). На снимке Олег Новицкий, 2016 год

Белорусские школьники во время первого в стране открытого урока "Беларусь и космос". На снимке Петр Климук, Владимир Коваленок, Олег Новицкий

VI Белорусский космический конгресс в Минске. на снимке летчики-космонавты Олег Новицкий, Владимир Коваленок и Петр Климук, 2014 год

Белорусский спутник дистанционного зондирования Земли запущен 22 июля с космодрома Байконур в Казахстане. Запуск состоялся в 9 часов 41 минуту по минскому времени.

Стратегически важным для Беларуси стал запуск 22 июля 2012 года с космодрома Байконур в Казахстане собственного спутника дистанционного зондирования Земли (БКА). Он был запущен в космос в кластере из пяти космических аппаратов - вместе с российским космическим аппаратом "Канопус-В", российским МКА-ФКИ ("Зонд-ПП"), немецким TET-1 и канадским ADS-1B.

Белорусский спутник запустили с космодрома Байконур, 2012 год

Решение о создании космического аппарата (БКА был нацелен на помощь МЧС, нужд сельского и лесного хозяйств) и на его основе Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли было принято Президентом в 2003 году. С запуском собственного спутника Беларусь получила статус космической державы. На 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 2013 года было принято решение о включении Беларуси в члены Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

Спутник "Белинтерсат-1" запущен с космодрома в Китае

А 15 января 2016 года с китайского космодрома "Сичан" запущен белорусский телекоммуникационный спутник "Белинтерсат-1". Запуск состоялся в 19.57 по минскому времени с помощью ракеты-носителя "Великий поход-3Б".

Белорусский телекоммуникационный спутник "Белинтерсат-1" рассчитан на передачу телевизионного и радиосигнала, а также обеспечение доступа в интернет

Белорусский телекоммуникационный спутник "Белинтерсат-1" рассчитан на 15 лет работы

Александр Лукашенко с космонавтами Петром Климуком и Владимиром Коваленком на открытии XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, 2018 год

Сегодня в Беларуси сформирована вся необходимая инфраструктура для приема, передачи и обработки космической информации. На околоземной орбите работают Белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли, спутник связи "Белинтерсат-1" и образовательный наноспутник BSU Sat-1 Белгосуниверситета.

В БГУ впервые в Беларуси создан университетский наноспутник. Его вес около 2 кг и состоит он из двух базовых модулей. Там есть все элементы, что и у большого аппарата: система ориентации, камера, датчики регистрации

Наноспутник создан в БГУ

Сейчас Беларусь готовится к запуску еще одного спутника. Новый российско-белорусский аппарат находится в стадии разработки.

Белорусско-российский высокоинформативный приемный комплекс

Центр управления полетом БКА, 2021 год

Выставка "Беларусь интеллектуальная" в НАН Беларуси. На снимке российско-белорусский космический аппарат, 2020 год