12 апреля – Всемирный День авиации и космонавтики. Архивные фотографии БЕЛТА

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 12 апреля 2021
Минск Ясно +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:27 В Беларуси за выходные под колесами авто погибли 5 человек, 14 травмированы Происшествия
10:14 Оргкомитет Олимпиады в Токио подготовит отдельный отель для спортсменов с COVID-19 В мире
10:13 В Могилевской области за сутки произошло 14 пожаров сухой растительности Происшествия
10:10 Щекин: политическая обстановка вокруг Беларуси и в целом Союзного государства будет обостряться Общество
10:09 Суд в Барановичах приговорил за взятки бывшего директора сельхозпредприятия к 4 годам колонии Происшествия
10:03 Профилактическая акция ГАИ "Мотоциклист" стартовала в Гомельской области Регионы
10:02 В Гомеле легковушка сбила 8-летнего мальчика на самокате Происшествия
09:55 В Узденском районе в лесном массиве пропал мужчина Происшествия
09:55 Курочка по зернышку клюет, или Как БНБК шаг за шагом движется к успеху - комментарий Экономика
09:50 Индия опередила Бразилию по числу случаев COVID-19 в мире В мире
09:41 В Беларуси прекращает вещание телепрограмма Euronews Общество
09:38 Проект постановления о наружной рекламе можно обсудить на Правовом форуме Общество
09:37 Семья с тремя детьми пострадала в ДТП на МКАД Происшествия
09:32 Белорусские аграрии провели сев ранних яровых более чем на половине площадей Экономика
09:30 Противники карантина выходят на новые акции протеста в Европе В мире
09:25 "Мы смотрели на Гагарина, как на Бога!" - воспоминания о встрече с первым космонавтом Общество
09:22 Около 10 тыс. призывников будут направлены в ряды белорусской армии этой весной Общество
09:09 Книги знаменитой библиотеки Хрептовичей и уникальную переписку XIX века покажут в НББ Культура
09:00 Зачем копить, если можно купить! Квартиры в Minsk World – со скидкой до 100 евро за квадратный метр! Общество
08:57 День памяти княгини Ирины Паскевич пройдет в Гомеле 14 апреля Афиша
08:49 На референдуме в Кыргызстане проект новой Конституции поддержали 79,25% избирателей В мире
08:44 В Миннесоте начались протесты после того, как полицейский застрелил афроамериканца В мире
08:22 Сертификат на бесплатное посещение музеев Брестской крепости получат победители фотоконкурса Культура
08:10 12 апреля – Всемирный День авиации и космонавтики. Архивные фотографии БЕЛТА Общество
08:06 Две новых специальности появились в МГУ имени А.А.Кулешова Регионы
08:00 Картина выходных: митинги в память об узниках концлагерей, "Неманская весна" и хоккейные баталии Общество
07:55 В Великобритании ослабляют коронавирусные ограничения В мире
07:37 Правоцентрист Гильермо Лассо побеждает на выборах президента Эквадора В мире
07:16 Мобильные датчики контроля скорости работают на 7 участках в Минске Регионы
07:06 ДОСЬЕ: К 60-летию первого полета человека в космос Технологии
Все новости
Все новости
Общество
12 апреля 2021, 08:10

12 апреля – Всемирный День авиации и космонавтики. Архивные фотографии БЕЛТА

Мать летчика-космонавта СССР Владимира Коваленка – Ольга Ивановна. 17 июня 1978 года
Мать летчика-космонавта СССР Владимира Коваленка – Ольга Ивановна. 17 июня 1978 года

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 12 апреля по инициативе Генеральной ассамблеи ООН провозглашено Международным днем полета человека в космос. Именно в этот день Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет.

Юрий Гагарин - первый в мире пилот-космонавт, совершивший 12 апреля 1961 года полет на корабле "Восток"
Юрий Гагарин - первый в мире пилот-космонавт, совершивший 12 апреля 1961 года полет на корабле "Восток"

Космонавт Валентина Владимировна Терешкова, 1963 год
Космонавт Валентина Владимировна Терешкова, 1963 год

Анна Гагарина /слева/, Анастасия Куприянова и Ольга Коваленок. Встреча трех матерей с пионерами г. Жодино Минской области. 2 августа 1978 год
Анна Гагарина /слева/, Анастасия Куприянова и Ольга Коваленок. Встреча трех матерей с пионерами г. Жодино Минской области. 2 августа 1978 год

С первых дней освоения космоса Беларусь не осталась в стороне. Первые разработки по космической тематике в республике относятся к началу 1960-х годов. В научных институтах и на промышленных предприятиях велись разработка и создание новейших оптических приборов, наземных систем управления запуском ракет, программ по обработке космических изображений. В советский период в космосе побывали два уроженца Беларуси - Владимир Коваленок и Петр Климук.

Космонавт СССР белорус Владимир Коваленок, 1978 год
Космонавт СССР белорус Владимир Коваленок, 1978 год

Летчик-космонавт Петр Климук среди студентов Белорусского государственного университета, 1974 год
Летчик-космонавт Петр Климук среди студентов Белорусского государственного университета, 1974 год

Белорусский космонавт дважды Герой Советского Союза Петр Климук в декабре 1973 года проработал неделю на корабле "Союз-13", а затем вновь отправился в космос в мае 1975 и провел на орбите 63 дня.

Экипаж космического корабля "Союз-13" - командир корабля Петр Климук (справа) и борт-инженер Валентин Лебедев - на занятиях в тренажере космического корабля "Союз" в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, 1973 год
Экипаж космического корабля "Союз-13" - командир корабля Петр Климук (справа) и борт-инженер Валентин Лебедев - на занятиях в тренажере космического корабля "Союз" в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, 1973 год

Дважды Герой Советского Союза Петр Климук с молодёжью Бреста, 1975 год
Дважды Герой Советского Союза Петр Климук с молодёжью Бреста, 1975 год

Марфа Климук – мать лётчика-космонавта Петра Климука, 1973 год
Марфа Климук – мать лётчика-космонавта Петра Климука, 1973 год

Пётр Климук вручает комсомольский билет девятикласснику Скидельской средней школы Юре Ещику, 1978 год
Пётр Климук вручает комсомольский билет девятикласснику Скидельской средней школы Юре Ещику, 1978 год

В Бресте установлен бронзовый бюст Петра Климука, а на родине космонавта в 1978 году открыт музей космонавтики
В Бресте установлен бронзовый бюст Петра Климука, а на родине космонавта в 1978 году открыт музей космонавтики

Первый белорусский космонавт Петр Климук побывал на своей малой родине в деревне Томашовка Брестского района, 2018 год
Первый белорусский космонавт Петр Климук побывал на своей малой родине в деревне Томашовка Брестского района, 2018 год

Петр Климук является ученым в области технических наук, летчиком-космонавтом СССР, генерал-полковником авиации, членом-корреспондентом Международной академии астронавтики, академиком Российской академии космонавтики, доктором технических наук
Петр Климук является ученым в области технических наук, летчиком-космонавтом СССР, генерал-полковником авиации, членом-корреспондентом Международной академии астронавтики, академиком Российской академии космонавтики, доктором технических наук

Еще один белорус, покоривший космос, – Владимир Коваленок. Ему не было еще и двадцати двух лет, когда он прибыл в авиационное подразделение. Владимир Коваленок побывал на орбите три раза и в совокупности 216 суток: в 1977, 1978 и 1981 годах.

Летчик-космонавт СССР дважды Герой Советского Союза Владимир Коваленок среди делегатов XXII Минской областной отчетно-выборной комсомольской конференции, 1982 год
Летчик-космонавт СССР дважды Герой Советского Союза Владимир Коваленок среди делегатов XXII Минской областной отчетно-выборной комсомольской конференции, 1982 год

Мать космонавта Владимира Коваленка Ольга Ивановна с близкими читает в газете о полёте сына в космос, 1977 год
Мать космонавта Владимира Коваленка Ольга Ивановна с близкими читает в газете о полёте сына в космос, 1977 год

Космонавты Владимир Коваленок и Александр Иванченков перед полётом в космос в 1978 году
Космонавты Владимир Коваленок и Александр Иванченков перед полётом в космос в 1978 году

Павильон "Космос" открылся 4 июня в Минском аэроклубе ДОСААФ (поселок Боровая). На снимке Владимир Коваленок, 2016 год
Павильон "Космос" открылся 4 июня в Минском аэроклубе ДОСААФ (поселок Боровая). На снимке Владимир Коваленок, 2016 год

Всего в истории космонавтики трое белорусов сумели слетать в космос. Третьим в 2012 году в качестве командира корабля "Союз ТМА-06М" стал Олег Новицкий.

Олег Новицкий - командир космического корабля "Союз МС-03", который 16 ноября стартовал с Байконура
Олег Новицкий - командир космического корабля "Союз МС-03", который 16 ноября стартовал с Байконура

Павильон "Космос" открылся 4 июня в Минском аэроклубе ДОСААФ (поселок Боровая). На снимке Олег Новицкий, 2016 год
Павильон "Космос" открылся 4 июня в Минском аэроклубе ДОСААФ (поселок Боровая). На снимке Олег Новицкий, 2016 год

Белорусские школьники во время первого в стране открытого урока "Беларусь и космос". На снимке Петр Климук, Владимир Коваленок, Олег Новицкий
Белорусские школьники во время первого в стране открытого урока "Беларусь и космос". На снимке Петр Климук, Владимир Коваленок, Олег Новицкий

VI Белорусский космический конгресс в Минске. на снимке летчики-космонавты Олег Новицкий, Владимир Коваленок и Петр Климук, 2014 год
VI Белорусский космический конгресс в Минске. на снимке летчики-космонавты Олег Новицкий, Владимир Коваленок и Петр Климук, 2014 год

Белорусский спутник дистанционного зондирования Земли запущен 22 июля с космодрома Байконур в Казахстане. Запуск состоялся в 9 часов 41 минуту по минскому времени.
Белорусский спутник дистанционного зондирования Земли запущен 22 июля с космодрома Байконур в Казахстане. Запуск состоялся в 9 часов 41 минуту по минскому времени.

Стратегически важным для Беларуси стал запуск 22 июля 2012 года с космодрома Байконур в Казахстане собственного спутника дистанционного зондирования Земли (БКА). Он был запущен в космос в кластере из пяти космических аппаратов - вместе с российским космическим аппаратом "Канопус-В", российским МКА-ФКИ ("Зонд-ПП"), немецким TET-1 и канадским ADS-1B.

Белорусский спутник запустили с космодрома Байконур, 2012 год
Белорусский спутник запустили с космодрома Байконур, 2012 год

Решение о создании космического аппарата (БКА был нацелен на помощь МЧС, нужд сельского и лесного хозяйств) и на его основе Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли было принято Президентом в 2003 году. С запуском собственного спутника Беларусь получила статус космической державы. На 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 2013 года было принято решение о включении Беларуси в члены Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

Спутник "Белинтерсат-1" запущен с космодрома в Китае
Спутник "Белинтерсат-1" запущен с космодрома в Китае

А 15 января 2016 года с китайского космодрома "Сичан" запущен белорусский телекоммуникационный спутник "Белинтерсат-1". Запуск состоялся в 19.57 по минскому времени с помощью ракеты-носителя "Великий поход-3Б".

Белорусский телекоммуникационный спутник "Белинтерсат-1" рассчитан на передачу телевизионного и радиосигнала, а также обеспечение доступа в интернет
Белорусский телекоммуникационный спутник "Белинтерсат-1" рассчитан на передачу телевизионного и радиосигнала, а также обеспечение доступа в интернет

Белорусский телекоммуникационный спутник "Белинтерсат-1" рассчитан на 15 лет работы
Белорусский телекоммуникационный спутник "Белинтерсат-1" рассчитан на 15 лет работы

Александр Лукашенко с космонавтами Петром Климуком и Владимиром Коваленком на открытии XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, 2018 год
Александр Лукашенко с космонавтами Петром Климуком и Владимиром Коваленком на открытии XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, 2018 год

Сегодня в Беларуси сформирована вся необходимая инфраструктура для приема, передачи и обработки космической информации. На околоземной орбите работают Белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли, спутник связи "Белинтерсат-1" и образовательный наноспутник BSU Sat-1 Белгосуниверситета.

В БГУ впервые в Беларуси создан университетский наноспутник. Его вес около 2 кг и состоит он из двух базовых модулей. Там есть все элементы, что и у большого аппарата: система ориентации, камера, датчики регистрации
В БГУ впервые в Беларуси создан университетский наноспутник. Его вес около 2 кг и состоит он из двух базовых модулей. Там есть все элементы, что и у большого аппарата: система ориентации, камера, датчики регистрации

Наноспутник создан в БГУ
Наноспутник создан в БГУ

Сейчас Беларусь готовится к запуску еще одного спутника. Новый российско-белорусский аппарат находится в стадии разработки.

Белорусско-российский высокоинформативный приемный комплекс
Белорусско-российский высокоинформативный приемный комплекс

Центр управления полетом БКА, 2021 год
Центр управления полетом БКА, 2021 год

Выставка "Беларусь интеллектуальная" в НАН Беларуси. На снимке российско-белорусский космический аппарат, 2020 год
Выставка "Беларусь интеллектуальная" в НАН Беларуси. На снимке российско-белорусский космический аппарат, 2020 год

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь БЕЛТА космос спутниковые технологии фотография
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Щекин: политическая обстановка вокруг Беларуси и в целом Союзного государства будет обостряться
Фото из архива В Беларуси прекращает вещание телепрограмма Euronews
Фото из архива Проект постановления о наружной рекламе можно обсудить на Правовом форуме
"Мы смотрели на Гагарина, как на Бога!" - воспоминания о встрече с первым космонавтом
Фото из архива Около 10 тыс. призывников будут направлены в ряды белорусской армии этой весной
Зачем копить, если можно купить! Квартиры в Minsk World – со скидкой до 100 евро за квадратный метр!
Главное
Фото из архива Белорусские аграрии провели сев ранних яровых более чем на половине площадей
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1175 пациентов с COVID-19, выписаны 1379
12 апреля – Всемирный День авиации и космонавтики. Архивные фотографии БЕЛТА
Зачем копить, если можно купить! Квартиры в Minsk World – со скидкой до 100 евро за квадратный метр!
Топ-новости
Картина выходных: митинги в память об узниках концлагерей, "Неманская весна" и хоккейные баталии
В Беларуси в I квартале построено 1,070 млн кв.м жилья
Беларусь планирует в 2021 году увеличить экспорт продовольствия до $6 млрд
Щекин: политическая обстановка вокруг Беларуси и в целом Союзного государства будет обостряться
Курочка по зернышку клюет, или Как БНБК шаг за шагом движется к успеху - комментарий
Выставка "Белагро - 2021" пройдет 1-5 июня в парке "Великий камень"
"Мы смотрели на Гагарина, как на Бога!" - воспоминания о встрече с первым космонавтом
Около 10 тыс. призывников будут направлены в ряды белорусской армии этой весной
Финансирование строительства минского метро в 2021 году необходимо увеличить вдвое - Сивак
В Беларуси прекращает вещание телепрограмма Euronews
В Беларуси нет причин для первичного зарождения террористических проявлений - Арчаков
ФОТОФАКТ: В Беларуси прошли митинги, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
Сила "Руха" - история небольшой инициативы, переросшей в мощнейшее городское движение - комментарий
Аллею рябин высадили правоохранители на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец"
Новые образцы техники поступят в этом году на вооружение ВВC и войск ПВО - Гурцевич
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.