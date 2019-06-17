18 июня "Евроопт" разыграет 100 000 рублей, автомобили и тысячи других призов!

Во вторник будет разыграно множество различных призов, включая 100 000 рублей и три автомобиля. Смотрите в 18:20 на телеканале ОНТ!

Начало лета выдалось жарким! Но розыгрыш призов игры "Удача в придачу!, который состоится во вторник, 18 июня, обещает быть еще жарче. На глазах у всей страны своих обладателей найдут призы 122-го тура: крупная денежная сумма 100 000 рублей, три новеньких автомобиля "Джили Эмгранд Х7", а также 100 призов по 500 рублей, 2000 призов по 100 рублей и 10 000 сертификатов на покупки в "Евроопт".

Претендовать на призы будут игровые коды, полученные с 3 по 16 июня. Главного победителя определит Глеб Лапицкий – генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало в 18:20.

Следующий розыгрыш состоится 4 июля. Победителям 123-го тура игры "Удача в придачу!" достанется множество различных призов, включая автомобили и 100 000 рублей. Участвовать в розыгрыше будут игровые коды, полученные за покупки в магазинах "Евроопт" с 17 по 30 июня.

Сделайте шаг навстречу своей удаче, а главное – верьте в нее! И пусть вам обязательно повезет!

ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 122". Срок проведения: 03.06.2019 г. — 22.08.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3555 от 23.05.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.