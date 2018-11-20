18 топовых белорусских дизайнеров проведут свою "черную пятницу"

Вместо "черной пятницы" белорусские дизайнеры объявили "красную" и приглашают всех с 23 по 30 ноября в свои шоурумы на рекордную распродажу. Это первая подобная акция, когда вещи топовых белорусских брендов можно приобрести со скидкой до 30%. Забрать по красной цене сумочку от Виталины Гордиевской или платье от Ивана Айплатова можно по промокоду "Красная карта". Следить за новыми скидками удобно в инстаграм-аккаунтах дизайнеров, полный список можно найти по хештегу #краснаяпятница.

За последние несколько лет белорусская мода сделала качественный скачок. Новые имена и шоурумы открываются каждый месяц, белорусские бренды представлены на подиумах по всей Европе, а местные дизайнеры получают комплименты от Эвелины Хромченко и Ренаты Литвиновой.

В тоже время всего за пару лет в Минске свои магазины открыли практически все известные бренды масс-маркета. Накануне "черной пятницы", когда мировые сети устраивают распродажи, а самые отчаянные шопоголики берут по две пары одинаковых сапог из-за низких цен, белорусские дизайнеры объединились в "профсоюз", чтобы противостоять такому засилью масс-маркета. И показать, почему можно и нужно покупать свое. Они предложили максимальные скидки на свои вещи и пригласили с 23 по 30 ноября за покупками.

- В Беларуси много талантливых дизайнеров с узнаваемым стилем и хорошим соотношением цены и качества. Такую тотальную распродажу они проводят впервые, и это редкая возможность приобрести эксклюзивную вещь со скидкой, - рассказывает представитель Альфа-Банка. - "Красная карта" от Альфа-Банка действует по всему миру, она позволяет совершать покупки в рассрочку на распродажах в Минске, Вильнюсе или в Милане. Мы решили поддержать "профсоюз" белорусских дизайнеров. Всем, кто придет за покупками с нашей картой рассрочки, предложат дополнительную скидку 10%.

Купить понравившуюся вещь по приятной цене можно, если назвать консультанту промокод "Красная карта". В такой ситуации скидка составит от 10% до 20%. При расчете по карте рассрочки от Альфа-Банка размер скидки может достигать 30%. Так, за зимнее пальто белорусско-итальянского бренда LEORGOFMAN просят на 188 рублей меньше, цена на сумку Killtoday из натуральной кожи "под питона" снизилась на 30%. Рекордные скидки установил бренд Zen Wear - мужской спортивный костюм обойдется всего в 14 рублей вместо 138. Есть небольшой лайфхак для тех, кто захочет купить много и сразу: пользоваться деньгами по "Красной карте" без процентов можно в течение двух месяцев, а сумма рассрочки достигает 10 000 рублей.

Следить за выгодными предложениями удобно в инстаграм-аккаунтах дизайнеров. Полный список участников можно найти по хештегу #краснаяпятница. А вот забронировать или отложить понравившуюся вещь не получится - специальные цены действуют только с 23 ноября. Большинство вещей в единственном экземпляре, если вам приглянулось конкретное платье или сумка, лучше поторопиться с покупкой в пятницу утром.

Присоединиться к распродаже предлагают всем белорусским дизайнерам. Для того, чтобы вступить в "профсоюз", нужно обратиться в директ к @alfabankby и предложить скидки минимум на 10 вещей из своих коллекций.

Список дизайнеров-участников и максимальный размер скидки по "Красной карте". Будет дополняться.

@aiplatov, до 30%

@studio_sutoria, до 10%

@tikotaunique, до 25% и только два дня 24-25 ноября

@vedovka, до 20%

@killtoday, до 30%

@mila_ignatik, до 30%

@dofamine.studio, до 30%

@yankarpov, до 30%

@kardash.official, до 10%

@leorgofman, до 30%

@valentina.filimonova, до 30%

@marfa.by, до 30%

@toninton.official, до 15%

@9.22_store, до 15%

@limitedminsk.by, до 30%

@fresko.by, до 30%

@zenwear.by, до 90%

@v_gordievska, до 15%

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