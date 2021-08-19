19 августа Яблочный Спас: почему не едят яблоки до Преображения?

Традиции Яблочного Спаса









Правда ли, что до Преображения нельзя есть яблоки?









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Преображение Господне, которое празднуют православные верующие 19 августа, также имеет название "Яблочный Спас". Такое название распространилось на Руси очень давно. В этот день принято освящать плоды и приносить благодарственные молитвы Богу.Истоки праздника идут из Израиля. Именно там к Преображению созревал виноград, который верующие приносили в храм. Христиане испрашивали благословение на свой первый урожай, а также молитвенно высказывали благодарение Господу, давшему насущную пищу.В тех странах, где виноград не так распространен, приносят другие плоды. Для наших широт привычны яблоки, поэтому освящать стали их. Традиция быстро укоренилась. Так праздник и получил второе название (народное) – Яблочный Спас. Встречаются и другие названия: праздник первых плодов, Спас на горе, первые осенины, второй Спас.Поскольку праздник Преображение выпадает на Успенский пост, то в этот день допускается некоторое послабление. По сложившейся традиции сначала в храме освящается принесенная еда (кроме яблок благословляют и другие плоды – сливы, груши и т.д.). Произносится специальная молитва "На освящение начаток овощей (плодов)".Затем хозяйки, вернувшись домой, выставляют на праздничный стол различные блюда из яблок. Это и пироги, и варенье, и яблочные напитки (например, квас). Также обязательно угощение раздавалось нищим. О таком добром деле раньше никогда не забывали, а тех, кто не хотел делиться всячески порицали.На самом деле, правило не вкушать плоды до их освящения на Преображение существует для монашествующих. В сборнике с богослужебными и аскетическими указаниями, который называется Типикон, предписывается даже запрет на употребление в пищу винограда и яблок до середины сентября для тех монахов, которые нарушили установленное правило. Однако, такое предписание все-таки не является обязательным для мирян, не придерживающихся монашеского устава.Фото из открытых источников