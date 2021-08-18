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18 августа 2021, 19:21

19 августа Преображение Господне: каким увидели Христа Его ученики?

Преображение Господне, которое празднуют православные верующие 19 августа является одним из двунадесятых праздников. В народе этот день часто называют Яблочный Спас. События, которым посвящено торжество, описаны тремя евангелистами – Лукой, Марком и Матфеем. Само же слово преображение ("метаморфосиc" на греческом) обозначает превращение в другой вид.

История и смысл праздника


В этот праздничный день вспоминают чудесное преображения Иисуса Христа на горе Фавор. Так, Господь привел избранных учеников – Петра, Иоанна и Иакова в уединенное место, где совершил моление. После чего Его лицо и одежды засияли неземным светом, показав Божию славу. Будущие апостолы также увидели Моисея и Илию, которые явились для беседы со Христом. В это время с неба раздался глас: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте". (Евангелие от Матфея 17:5)

Известно, что уже с IV века существовала традиция праздновать Преображение. Об этом можно прочесть в святоотеческих наставлениях Иоанна Златоуста и Ефрема Сирина. В этом же веке императрица Елена возвела Преображенский храм на горе Фавор. Позже там стали действовать два монастыря – православный и католический.

Духовное наставление


Святые отцы толковали случившееся на Фаворе как явление близким ученикам Господа Его Божественной славы. Преподобный Косьма Маюмский говорил: "Невыразимо явив на Фаворе неприступный свет, Владыка Христос наполнил тварь радостью и обожил человеков". А, святитель Феофан Затворник писал: "В Преображение глас с неба не другое что изрек, как "Его слушайте". Отчего так? Оттого, что здесь перед глазами был представлен и плод послушания. Отец небесный говорил как бы: хотите достигнуть до этого? Слушайте же, что Он будет внушать и заповедывать вам. И если пойдете путем Его, то несомненно вступите в область света, который будет обнимать вас не со вне, а извнутрь исходить, и всегда держать вас в таком состоянии, что все кости ваши будут изрекать: добро нам так быть. Вас преисполнит свет отрады, свет благонастроения, свет ведения; все печали мимо идут, настроения страстей исчезнут, ложь и заблуждения рассеются. Станете на земле небесными, из земнородных - богородными, из бренных - вечноблаженными. Тогда все будет ваше, потому что вы сами станете Христовыми. Любящий Христа Господа возлюблен бывает Отцом небесным, и Оба к нему приходят и обитель у него творят. Вот и свет Преображения!"

Фото из открытых источников

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