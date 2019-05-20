19 Мая – Международный день воспалительных заболеваний кишечника

19 мая 2019 года Минск уже второй раз присоединился к акции "Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника". В столице, в отеле DoubleTree by Hilton прошла открытая встреча пациентов с ВЗК, организованная ОО "Белорусская ассоциация врачей" при поддержке компании Takeda.
Пациенты и их родственники получили информацию от ведущих специалистов о воспалительных заболеваниях кишечника и способах их лечения. Теплая обстановка дала возможность обсудить вопросы социальной адаптации, узнать, как болезнь влияет на судьбы людей, их семей и как им удается жить полной жизнью, несмотря ни на что. Прозвучали выступления кандидата медицинских наук, доцента кафедры гастроэнтерологии и нутрициологии БелМАПО Ольги Марьяновны Жарской и врача-эндоскописта УЗО 1 ГКБ Минска Светланы Викторовны Лесковской.
В Беларуси, как и во всем мире, в последние десятилетия отмечается значительный рост заболеваемости язвенным колитом и болезнью Крона. В нашей стране около 4 тысяч пациентов страдают воспалительными заболеваниями кишечника. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, а также к потребностям людей, живущих с этими заболеваниями, компания Takeda и ОО "Белорусская ассоциация врачей" поддержали акции, которые проводятся в десятках стран мира. Воскресным вечером 19 мая красочно засветилось здание Национальной библиотеки фиолетовым светом, который считается официальным символом Дня борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника.
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