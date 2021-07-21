21 июля праздник Казанской иконы: как помогает Богородица?

Православные христиане 21 июля отмечают день памяти Казанской иконы Божией Матери. Образ чудотворный и очень почитается верующими. Как правило, именно Казанской иконой благословляются пары во время венчания.

История Казанской иконы Божией Матери

Образ явился в Казани в 1579 году. После большого пожара, случившегося в городе, девочке Матроне, девятилетней дочери стрельца из царского войска, стала являться Сама Богородица. Она велела найти Ее образ на пепелище. Но словам Матроны долгое время никто не придавал значения. Даже священники сомневались в истинности явлений Божией Матери. Однако когда поиски все-таки начались, икона была обретена. Она действительно лежала на пепелище, завернутая в сукно.

Царь велел построить Богородицкий женский монастырь и церковь на том самом месте, где таким чудесным образом была обретена святыня. Первый же список Казанской иконы был отправлен в Москву.

Списки Казанской иконы

Списками называются иконы, написанные по образу так называемого оригинала - образа, явленного в 1579 году в Казани. Сегодня, пожалуй, сложно найти храм, в котором не было бы Казанской иконы Богородицы. А списки ее находятся в разных уголках мира.

Петр I с вниманием и уважением относился к этому образу. В 1721 году он отправил один из списков в Петербург.

Казанскую икону украшала сама императрица Екатерина Великая. В 1768 году она велела украсить оклад образа короной из бриллиантов.

В Москве списки с Казанской иконы находятся во многих православных храмах. Многие паломники приезжают, например, в Казанский собор на Красной площади.

Есть и очень необычные списки этой иконы. Например, в московском храме в честь преподобного Пимена Великого можно увидеть Казанскую икону, написанную на стекле.

Чудесная помощь Богородицы

Сегодня перед Казанской иконой Богородицы молятся о совершенно разных нуждах. Кто-то просит исцеления от болезни, кто-то - помощи детям… По свидетельствам верующих, многие получают просимое.

Известно, что после долгой и усердной молитвы перед чудотворным образом, который находился в ополчении Минина и Пожарского, удалось освободить захваченный поляками Кремль. Это произошло в 1613 году.

Позже, в 1812 году, после того как наполеоновская армия захватила Россию, снова вознеслись молитвы перед Казанской иконой. И помощь не заставила себя долго ждать - армия захватчика обратилась в бега…

Аналогичные истории были хорошо известны также во времена Великой Отечественной войны. Солдаты рассказывали, как выжили благодаря молитвам Богородице.

Фото из открытых источников

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