21 сентября Рождество Богородицы: в чем суть этого праздника?

Русская православная церковь 21 сентября чтит рождение Пресвятой Девы Марии. Этот праздник один из двунадесятых, то есть имеет отношение к событиям земной жизни Иисуса Христа и Его Пречистой Матери.

История праздника

Рождение Богородицы не описано в текстах Нового Завета. О нем мы узнаем лишь из церковного предания. Оно повествует о том, что родителями Марии были благочестивые Иоаким и Анна - дочь первосвященника. Многие годы они оставались бездетными. Иоаким с Анной скорбели, но оставались верны Богу и не роптали. Однажды первосвященник в Иерусалимском храме не позволил Иоакиму принести Господу жертву, упрекнув его в том, что он не оставил своего потомства.

Отец Марии отправился в пустыню, где излил всю горечь, лежавшую на сердце, в молитве. В это время молилась дома и его супруга. И вот им обоим явился ангел, чтобы возвестить радостную новость: "Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире".

После этого Анна зачала младенца. Благодарные родители посвятили дитя Богу и отдали Марию в Иерусалимский храм. Там она пребывала до совершеннолетия.

Пастырское слово

В одной из своих проповедей Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил, почему Богородица именуется Матерью Церкви: "Мы вспоминаем Пречистую Деву именно потому, что Она более всех, как никто другой, как ни один святой, как ни один ангел или архангел, послужила нашему спасению. Знаем, что и ныне Царица Небесная пребывает в Божием Царствии вместе с Сыном Своим и Господом нашим. К Ней мы возносим свои молитвы, и Она, послужив спасению всего человеческого рода, особым образом воспринимает нашу молитву и, предстоя Сыну Своему и Богу нашему, просит за нас. Именно поэтому мы именуем Ее Матерью Церкви, Матерью всех верующих. Мать слышит просьбы своих детей как ни одно другое существо в мире; так и Царица Небесная слышит наши молитвы".

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