22-я Международная выставка технологий и инноваций в промышленности "ТЕХИННОПРОМ"

Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью "АННЕЛЬ" – команда профессионалов, имеющая многолетний опыт в сфере научно-практической работы.

Предприятие впервые принимает участие в работе крупномасштабной демонстрационной площадки передовых технологий и инноваций в промышленности "ТехИнноПром – 2019" и представляет на выставке два перспективных с научной и прикладной точки зрения проекта с обоснованными конкурентными преимуществами в сфере реализации государственных задач по укреплению энергетической и экологической безопасности страны:

"Организация промышленного производства кавитационных теплогенераторов";

"Создание мобильных комплексов по циклическому возврату технической (питьевой) воды из фекально-бытовых сбросов ANNEL-AQUA-CRTW1000".

В условиях постоянно растущей стоимости энергоресурсов предпосылкой возникновения идеи организации промышленного производства кавитационных теплогенераторов (КТГ) стала необходимость поиска нетрадиционных источников энергии и перехода на современные энергоэффективные технологии с высоким КПД, предусматривающие использование автономных систем с замкнутыми циркуляционными контурами для отапливания и обеспечения горячим водоснабжением жилых и производственных помещений площадью от 15 до 10 000 кв. м.

В качестве такого альтернативного источника получения энергии разработчики проекта предлагают использовать импульсные физико-химические эффекты в жидкости, которые приводят к ее нагреву. Таким эффективным методом многофакторного воздействия на жидкость является кавитация. Авторы проекта подсчитали, что затраты на установку КТГ в 4-5 раз ниже стартовых затрат на подвод газа, оборудование и ежегодные регламентные и ремонтно-профилактические работы, а использование КТГ в конечном итоге позволит сократить затраты населения и юрлиц на оплату коммунальных платежей.

Автором и идейным вдохновителем проекта по выпуску КТГ является Астапов Валерий Петрович – генерал-лейтенант внутренней службы в отставке, экс-министр МЧС Беларуси, автор более 30 патентов на изобретения, в том числе на создание лучшей в мире огнетермостойкой защитной одежды спасателей.

Проект по созданию мобильных комплексов по циклическому возврату технической (питьевой) воды из фекально-бытовых сбросов ANNEL-AQUA-CRTW1000 возник на фоне актуальности дефицита питьевой воды на Земле, экологизации экономик в странах "Восточного партнерства" Европейского союза, а также перехода Республики Беларусь к зеленой экономике и реализации госпрограмм в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Коллектив НП ООО "АННЕЛЬ" разработал ряд технических решений по возвращению вод из объема масс фекально-бытовых стоков без использования химической обработки и хлорсодержащих веществ.

Основной задачей проекта является получение технической воды из стоков фекально-бытовой канализации, питьевой воды при очистке и обеззараживании вод открытых водоемов (реки и каналы) и ее циклическому использованию.

Предлагаемая технология очистки сточных вод основана на принципах и методах контактного взаимодействия твердых деформируемых тел при их относительном перемещении, в том числе с использованием гидроакустических явлений.

Технология была протестирована на городских очистных сооружениях, где производился отбор проб сточной воды из первостока, которая в дальнейшем проходила очистку и обеззараживание без применения химических препаратов на опытно-эксплуатационной модели прототипа установки ANNEL-AQUA-CRTW1000. Таким образом, данный комплекс решает поставленную задачу и позволяет практически в полном объеме утилизировать фекально-бытовые стоки, с получением от первоначального объема до 90 % технической воды и до 10 % сырья – сапропелевого сорбента.

Автором данной разработки является кандидат технических наук Александр Григорьевич Капсаров – конструктор, инженер-исследователь, автор более 40 патентов и научных статей.

Для уточнения информации, представленной в пресс-релизе, и для установления деловых контактов вы можете обращаться в офис НП ООО "АННЕЛЬ" по адресу: Минск, ул.Солтыса 187, оф.15, Минский городской технопарк.

Тел/fax: 8 10 375 (17) 215-07-00

Моб. +375 (44) 700-43-46; +375 (29) 640-04-58

e-mail: info@annel.by

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