23 февраля - День защитников Отечества в архивных фотографиях БЕЛТА

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сегодня отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. История праздника восходит к 1918 году, в этот день отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии.

Эти победы и стали днем рождения Красной Армии. С 1946 года праздник называли Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. В суверенной Беларуси 23 февраля - День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

БЕЛТА поздравляет всех, кто защищал и кто сейчас оберегает страну, а также всю сильную половину, независимо от званий и возраста. Ведь ключевой посыл праздника - День защитников Отечества. Предлагаем полистать архивные фотографии и посмотреть на мужчин, которые так давно и недавно стояли на страже Родины.-0-

Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Отработка нормативов по тактической подготовке, 1981 год

Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. На занятиях по тактической подготовке, 1981 год

В. Зимнюков - отличник боевой и политической подготовки, 1961 год

Отличники боевой и политической подготовки на занятиях по стрельбе, 1952 год

Отличник боевой и политической подготовки Н-ского подразделения БВО комсомолец Стацевич И. на полевых занятиях, 1961 год

Район учений "Березина". Атакуют мотострелки, февраль 1978 года.

Ротный почтальон Н-ского подразделения КБВО Хоменко В. вручает письма рядовым Судниковичу Ю., Варфоломееву В., Аферову В. и Четркову А., 1968 год

Сын Героя Советского Союза старшего лейтенанта Акимова А.В. – Акимов Г., проходящий службу в Н-ском подразделении КБВО, в котором служил его отец, - рассказывает сослуживцам о своем отце, 1968 год

Солдаты Н-ского подразделения БВО после утренней зарядки, 1968 год

Солдаты Н-ского подразделения Белорусского Военного округа после зимних учений в лагере, 1959 год

Младший сержант Васильков В., младший лейтенант Дворак А. и младший сержант Суходольский Л. Н-ского подразделения БВО на тактических занятиях, 1961 год

Воины-комсомольцы БВО старший сержант Чекарев В., ефрейтор Шайманов С. И отличный снайпер - рядовой Кулак Н. во время полевых занятий, 1960 год

Празднование 1-й годовщины Красной Армии в г. Быхове, 23 февраля 1919 года. Репродукция.

Войсковое учение Белорусского военного округа. Высадка десанта.

Фото БЕЛТА и БГАКФФД