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Общество
01 июля 2021, 09:00

25 лет Республиканскому унитарному предприятию по надзору за электросвязью "БелГИЭ"

На территории Беларуси радиочастотная служба, в сферу ответственности которой входил контроль за использованием радиочастотного спектра, в том числе распределение радиочастот, появилась еще в середине прошлого века, в 1944 году, с момента организации радиосвязи и приема радиовещания из Москвы – создания Белорусского приемного радиоцентра.

С развитием технологий увеличилось число используемых радиоэлектронных средств и пользователей радиочастотного спектра. Сотовая связь, эфирное телерадиовещание, производственная и технологическая радиосвязь, сети и модемы Wi-Fi, радиотелефоны… Развитие технологий и средств связи уже давно идет опережающими темпами, как и развитие радиочастотной службы гражданских радиоэлектронных средств.

1 июля 1996 года создано государственное предприятие "БелГИЭ" – Государственная инспекция по надзору за электросвязью "БелГИЭ". Одной из важнейших задач предприятия вот уже 25 лет является охрана радиочастотного спектра и его эффективное использование.

Уникальность предприятия в первую очередь определяется сферой задач, которые оно выполняет. Основное направление – работа с радиочастотным спектром. Учитывая, что радиочастотный спектр – национальный ресурс, как любые природные ископаемые, задача по охране и эффективному его использованию диктует необходимость существования такой организации.

Подобные службы существуют во всех государствах. РУП "БелГИЭ" работает не только внутри страны (выдача разрешений, контроль использования спектра, технический надзор за радиоэлектронными средствами, взаимодействие с операторами связи), но и на международном уровне в составе Администрации связи (участие в работе по гармонизации использования спектра на мировом уровне, встречи с администрациями связи приграничных государств по определению правил использования спектра вдоль границ). Важно понимать: РУП "БелГИЭ" – это не только контроль и надзор, но и создание возможностей для работы операторов электросвязи и пользователей радиочастотного спектра.

Для абонентов операторов сотовой связи на сайте предприятия разработан информационный ресурс, где регулярно публикуются актуальные результаты контроля покрытия и качества оказания услуг сотовой связи. Уже сейчас здесь можно получить объективные данные оценки покрытия и показателей качества услуг в сетях сотовой связи стандартов GSM, UMTS и LTE на территории с градацией до размера района.

"Через эффективное использование радиочастотного спектра – к повышению качества жизни" – миссия РУП "БелГИЭ" в области качества, где важнейшим аспектом для достижения успеха является целенаправленная работа по повышению эффективности использования радиочастотного спектра.

На предприятии успешно функционирует автоматизированная система управления радиочастотным спектром (АСУ РЧС). С ее помощью обеспечивается автоматизация работ практически по всем направлениям деятельности: планирование использования радиочастотного спектра, технический надзор, радиомониторинг, международная координация и многое другое. АСУ РЧС состоит из двух подсистем. Это подсистема радиоконтроля, которая состоит из 60 комплексов радиоконтроля по всей республике, и подсистема инженерного анализа, в которой происходит вся обработка накопленной составляющей. Система является живой, модернизируется под развитие технологий и потребности отрасли и, несмотря на то что была построена более 10 лет назад, на данный момент является одной из самых эффективных не только в СНГ, но и в Европе. Стоит отметить, что никакая продвинутая система не будет работать без толковых инженеров. А инженеры РУП "БелГИЭ" являются лучшими профессионалами в сфере электросвязи.

На протяжении 25 лет РУП "БелГИЭ" динамично развивается, активно работает над освоением перспективных полос радиочастот с целью внедрения современных систем связи, выполняет государственный надзор за электросвязью в стране, осуществляет международную деятельность, обеспечивает высокий уровень сервиса и качества оказываемых услуг.

РУП "БелГИЭ" поздравляет сотрудников и всех причастных к жизни и профессиональной деятельности предприятия с праздником! С днем рождения!

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