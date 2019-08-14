250 участников прошли экспресс-обследование за 6 часов Марафона здорового образа жизни #САД

ЮНИСЕФ совместно с Минздравом проводит каждый четверг августа Марафон здорового образа жизни "#САД – Спартыўны, Актыўны, Даступны!": 15, 22 и 29 августа на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу (Минск, ул. Сурганова, 4а), в вечерние часы с 17:30 до 21:00 любой желающий может бесплатно попробовать себя в различных видах физической активности и фитнесс-направлениях на свежем воздухе, предварительно пройдя экспресс-обследование и получив рекомендации от врачей.

За 6 часов работы марафона более 250 человек прошли медицинское экспресс-обследование, получили консультации терапевта, диетолога, кардиолога и узнали много полезной информации о здоровом образе жизни. Более чем у 12% из них было выявлено повышенное артериальное давление и оказана первая медицинская помощь.

15 августа у участников марафона будет уникальная возможность не только пройти экспресс-обследование, но и сделать тест, который покажет, в каком состоянии находиться сердечно-сосудистая система. Пятиминутный тест позволяет оценить жизненно важные показатели: биологический возраст сосудов, индекс стресса, риск инсульта, инфаркта.

На площадке у Центра фристайла все желающие смогут принять участие в тренировках на свежем воздухе по йоге, капоэйре, пилатесу, позаниматься на гидравлических тренажерах, а также заняться фитбоксом – это групповой фитнес-урок цель которого сжечь как можно больше лишних калорий и прокачать проблемные зоны.

Попробовать себя в различных видах боевых искусств и танцевальных направлениях, а также узнать разницу между функциональной тренировкой, кардиотренировкой высокой интенсивности и релакс-упражнениями.

Участники марафона могут принять участие в кулинарном баттле от бренд-шеф-повара, диетолога, технолога питания Марины Бондарович. Во время баттла можно будет узнать, как полезно и правильно сочетать продукты.

Общую зарядку для участников марафона проведет серебряный призер II Олимпийских игр Анастасия Мирончик-Иванова.

Каждый четверг участников марафона ожидают различные активности. Торговая марка "Микролайф" проводит интернет-челлендж #ШАГАЮСMICROLIFE. В течение 5 дней необходимо пройти 50 тысяч и более шагов и разместить подтверждающие фото или скриншоты с хештегом #GoMicrolife и отметкой @vodnomizmerenii, передать эстафету двум друзьям. Все участники получают возможность выиграть один из четырех тонометров Microlife. Розыгрыши призов проводятся еженедельно по четвергам в течение августа.

Акция Afterparty в Silver Screen – в кинотеатрах Silver Screen при покупке одного билета и предъявлении "паспорта здоровья" можно приобрести второй билет за 1 копейку.

Наиболее активные участники, посетившие все 5 четвергов марафона, смогут побороться за главный приз от компании Huawei – умные весы.

Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться на тренировки можно на сайте марафонзож.бел.

Организаторы: Представительство ЮНИСЕФ в Республике Беларусь, Министерство здравоохранения, ЮНПФА, ВОЗ, ПРООН, Министерство спорта и туризма.

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