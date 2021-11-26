26 ноября - день памяти святителя Иоанна Златоуста. Почему его "похитили" христиане?

Память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, приходится на 26 ноября. Это один из самых любимых православных святых, он оставил после себя богатое духовное наследие. Среди его трудов - и проповеди, и ряд молит, и толкования на Священное Писание.

Будущий святой родился в богатой семье дворян около 347 года. Отец его был офицером высшего командного состава византийской армии. Мать, умная и образованная христианка, к сожалению, рано овдовела. Отказавшись от нового брака, женщина полностью посвятила себя сыну. Иоанн получил блестящее образование, причем как светское, так и религиозное.

Уже позже, став проповедником и богословом, он снискал любовь у простого народа, являя собой пример скромности и милосердия. Известно, что святитель не боялся обличать сильных мира сего, заступаясь за обездоленных.

Православная церковь чтит его как одного из трех Вселенских святителей наряду с Василием Великим и Григорием Богословом. Святителя Иоанна прозвали Златоустом за его выдающиеся проповеди и многочисленные духовные труды.

Интересные факты об Иоанне Златоусте

В юности, обучаясь искусству красноречия у языческого ритора Либания, Иоанн достиг невероятных высот. Позже, когда Либанию, лежащему на смертном одре, задали вопрос, кого бы он мог оставить преподавать вместо себя, он ответил: "Иоанна, если бы его не похитили христиане".

Златоуст, хоть и был рожден в христианской семье, принял таинство Крещения только во взрослом возрасте, уже после 20 лет. Он готовил себя к этому шагу со всей духовной ответственностью.

Несмотря на желание уйти в монастырь, Иоанн оставался с матерью в миру до ее кончины. Он не мог оставить ее одну и внял просьбам женщины, для которой он был образом горячо любимого мужа.

Святитель знал Священное Писание настолько хорошо, что в его проповедях насчитывается около 7 000 цитат из Ветхого Завета и 11 000 - из Нового Завета.

Златоуст был гоним. После перевода на епископский престол Константинополя ему пришлось столкнуться с распущенностью клира, чревоугодием служителей и неимоверными тратами Константинопольской церкви. Борясь с этими пороками, он нажил врагов. Среди них были и местная знать, и высшее духовенство, и императрица Евдоксия, которую Златоуст принародно обличал. Иоанна осудили и отправили в ссылку.

Святитель отошел к Господу в 407 году, обессиленный ссылкой и длительными переходами по суровым дорогам.

Последними его словами были: "Слава Богу за всё". Вскоре он был оправдан…

Фото из открытых источников

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